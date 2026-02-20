Misa Rodríguez termina su penitencia con España

El 9 de agosto de 2024 fue la última vez en la que Misa Rodríguez vistió la camiseta de la Selección. En esos Juegos Olímpicos de París fue la última cita en la que entró en una convocatoria, aunque ni siquiera jugara. No se logró la medalla y, tras ello, llegó el incendio. Montse Tomé hizo una limpia en la que se incluyó a la canaria que, ahora, año y medio después pone fin a su penitencia y regresa con España. Lo hace a lo grande, gracias a su excelente rendimiento en los últimos meses con el Real Madrid y con la oportunidad de ser titular en los primeros partidos de los clasificatorios para el Mundial 2027.

Sonia Bermúdez soltaba la esperada bomba este viernes 20 de febrero. Con la lesión de Cata Coll, se confirmaba el regreso de Misa con la selección femenina. Con él, se cerraba la última cuenta pendiente del pasado, después del regreso en octubre de Jenni Hermoso (aunque ahora vuelve a quedarse fuera) y de Mapi León, que no estaba desde 2022.

«Vuelve por méritos propios. No era titular al principio de temporada y es una portera que ha aprovechado la oportunidad de coger la titularidad. La conocemos perfectamente, está rindiendo muy bien y es un premio al rendimiento», ha destacado la seleccionadora en su comparecencia para valorar la convocatoria de España para los partidos contra Islandia y Ucrania.

Una lista en la que no está Cata Coll por lesión, por lo que la puerta de la titularidad se abre para Misa. Queda por saber si será la canaria la apuesta bajo palos para estos partidos o si Bermúdez optará por Adriana Nanclares, que ya estuvo defendiendo la meta de la Selección en los primeros partidos de la Eurocopa debido a la indisposición de Cata.

Independientemente del rol en esta convocatoria, que no hará que en convocatorias posteriores se ponga en duda la titularidad de la portera del Barcelona, para Misa termina una larga travesía en la que vivió un declive progresivo y llegó a tocar fondo. Pero lejos queda aquello ya. A la que se le ha dado la oportunidad, la ha aprovechado al máximo, haciéndose gigante de nuevo en la meta del Real Madrid y ganándose a pulso su regreso con España.

El resurgir de Misa

Después de que Misa Rodríguez se quedara fuera de la convocatoria de la Selección, llegaron unas declaraciones de Montse Tomé que, inevitablemente, llevaban a pensar en la ausencia de la portera y de Jenni Hermoso. «Tengo claro lo que quiero del equipo. Esa colaboración, ese compañerismo, ese saber estar… Lo digo sintiéndolo desde lo más profundo: la selección masculina es un ejemplo en eso. Son una familia, tienen rendimiento y eso dice mucho», señalaba.

Con esto se ponía fin a la internacionalidad de Misa, que ya había pasado por momentos complicados. Cabe recordar que comenzó el Mundial 2023 como titular y fue castigada por Vilda a la suplencia, en detrimento de una Cata que en ese momento era segunda portera del Barcelona, por renunciar a la capitanía en favor de Paredes, Alexia y la propia Jenni.

Después de los JJOO no volvió y, al comienzo de esta temporada, parecía más lejana aún su vuelta, por la titularidad de Frohms en el Real Madrid. La lesión de la portera alemana ha provocado que Misa vuelva a la titularidad. Y vaya forma de hacerlo. Lo ha hecho mostrando su mejor nivel en años, ganándose de forma indiscutible su puesto en el equipo y, también, una llamada con España de lo más merecida.