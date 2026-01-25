Misa reabre el debate en la portería del Real Madrid

La actuación en la final de la Supercopa vuelve a poner a Misa Rodríguez en el centro del foco. La guardameta del Real Madrid cuajó una actuación soberbia ante el Barcelona, sosteniendo al equipo en una final que se decidió por detalles. En un momento en el que su titularidad volvía a estar en duda, ante la cercana recuperación de Frohms, la canaria reabrió el debate bajo los palos, con un rendimiento que no hace más que consolidarla en la portería del conjunto blanco.

Hasta 10 intervenciones realizó Misa en la final de esta Supercopa. Un partido en el que el Real Madrid dio la cara, demostró que puede competirle de tú a tú a las culés, siempre que mantenga esa solidez y seguridad atrás, puesto que cuando conseguían ganarle la partida a Lakrar y Méndez, aparecía la capitana para negarle las opciones de marcar a Pajor y compañía.

Misa mostró su mejor cara. No dio pie a que las delanteras del Barcelona pudieran pensar ni apenas reaccionar. Cuando superaban a las centrales, ahí estaba ella encimando. Además, con sus estiradas consiguió también frenar las aspiraciones de un Barça que sólo vio puerta a balón parado.

Las intervenciones de Misa fueron clave. De la decena de paradas que realizó, hubo al menos cuatro de valor gol. Sacó varios mano a mano a Pajor y dos disparos ajustadísimos al palo. Uno de ellos, de Vicky, que fue la antesala del gol de Brugts, de cabeza a la salida de un córner.

Con Sonia Bermúdez en el palco viendo el partido, Misa hizo un partido que sirvió también como reivindicación. Ausente desde hace cerca de un año y medio con la Selección, la canaria volvió a hacer méritos para ganarse una llamada a filas. Pero lo más importante es que el golpe sobre la mesa de la guardameta del Real Madrid sirve para ponerla en valor dentro del propio club.

El futuro incierto de Misa

El futuro más inmediato de Misa Rodríguez está en el aire por dos razones. Primero, por su rol en el equipo con Merle Frohms sana. La meta germana le ganó la partida a su llegada en verano y sólo con su grave lesión ha podido recuperar la titularidad. Ahora bien, en este estado de forma en el que está, mucho tendrá que hacer la alemana a su regreso para volver a convencer a Quesada de que debe ser la titular.

El segundo punto es su contrato. La vinculación de Misa con el club acaba en junio de 2026. Es decir, cuando acabe la temporada, quedaría libre, salvo que llegue a un acuerdo para ampliar su estancia en el Real Madrid. Ese acuerdo dependerá, en gran medida, de la participación de la canaria de aquí a final de temporada. Lo que es cierto es que, manteniendo el nivel mostrado en la final, será imposible verla de nuevo en el banquillo.