El Real Madrid reduce la brecha pero no es suficiente

El Real Madrid ha conseguido algo que parecía imposible hace un año y medio. La brecha con el Barcelona es, hoy por hoy, mínima. La diferencia entre ambos equipos es la más justa que hayamos visto en los seis años de vida de la sección. Sin embargo, sigue sin ser suficiente. Tuvieron las madridistas en su mano el poder forzar la tanda de penaltis, pero al final terminaron cayendo por 2-0. Pudo ser peor, eso sí, puesto que igual que el Barça le debe parte de esta Supercopa al trabajo defensivo de Ona Batlle para frenar a Linda, las madridistas no se fueron goleadas gracias a Misa.

Fue el mejor Clásico que hemos visto hasta la fecha. Un encuentro de tú a tú, con un Barça al que le costó mucho llegar pero que, cuando lo hizo, golpeó primero. Fue por un error de Feller en la marca a Brugts que la neerlandesa aprovechó para poner el 1-0 a la salida de un córner. A partir de ahí, el intercambio de golpes fue constante. No bajaron los brazos las blancas en ningún momento, aunque no consiguieron el tanto del empate y terminaron encajando en el descuento el segundo, desde los 11 metros.

Misa se gana la portería

La canaria tenía la oportunidad de reivindicarse bajo palos y vaya si lo hizo. En la vuelta a la convocatoria de Frohms, que hasta el momento de su lesión fue la titular de la portería, Misa sobresalió. Hasta 10 intervenciones se contaron de la meta, que va consolidándose de nuevo en el once del Real Madrid. A ver quién la saca de ahí si mantiene este nivel.

Las centrales del futuro… y del presente

María Méndez y Maëlle Lakrar vuelven a demostrar que las bases del Real Madrid son más que sólidas. 24 y 25 años tienen, pero nada que envidiar a unas veteranas. Vaya partido cuajaron las dos, en especial una Lakrar que en la primera parte secaron a Pina, Graham y Pajor. El conjunto blanco tiene defensa para rato… si consigue renovar a Méndez, que termina contrato en junio. Lakrar acaba de firmar hasta 2028.

Feller condena al Madrid

Feller fue el único resquicio del Real Madrid en un partido de lo más completo de las blancas. Avisaba Pere Romeu que el partido se decidiría por detalles y ni exageraba, ni se equivocaba. Y ese detalle fue una acción defensiva donde la francesa no contuvo a Brugts, que cabeceó a placer al primer palo, después de que Weir tampoco llegara al despeje. En ataque no apareció la delantera.

Poco de Linda y Weir

Quizás fue lo más llamativo y lo más determinante de esta final. Vimos muy poco a ambas durante buena parte del partido. La primera, secada en todo momento por Ona, mientras que la segunda estuvo oculta y bien tapada en todo momento. La nueva posición de Weir es verdad que le impide brillar tanto y solo se mostró un poco cuando pasó a jugar de falsa nueve. Por su parte, Linda se destapó más en la segunda parte, pero no consiguió superar a una Batlle imperial.

Las notas del Real Madrid