Arabia Saudí ha hecho una oferta de 30 millones a Courtois

Eduardo Inda acudió, como cada semana, a El Chiringuito de Jugones, donde tiene su sección de exclusivas. El director de OKDIARIO, desde su asiento personalizado en el centro del plató del programa que presenta Josep Pedrerol, desveló una última hora sobre el Real Madrid y Thibaut Courtois, el cual tendría una oferta proveniente de Arabia Saudí que le pondría una auténtica millonada sobre la mesa.

«El jugador que ha recibido la oferta importante, en términos económicos, no deportivos, es el mejor portero del mundo: Thibaut Courtois», comenzó desvelando Eduardo Inda en exclusiva. «Él se resiste, es una oferta que lleva recibiendo varios meses y es de Arabia Saudí. Ellos van aumentando la puja y me cuentan que le ofrecen 30 millones de euros por temporada y ahora gana 8 netos y aquello es un paraíso porque no hay impuestos», añadió el director de OKDIARIO ante la atenta mirada de todos los tertulianos presentes.

Thibaut Courtois es, sin duda, una de las grandes estrellas del Real Madrid. El guardameta belga llegó en 2018 proveniente del Chelsea y desde que aterrizó en el Santiago Bernabéu se ha convertido en uno de los ídolos de la grada y en una de las piezas fundamentales en todos los títulos que ha conseguido el cuadro blanco en estos últimos años.

El internacional belga tiene 33 años, por lo que todavía le quedan varios años a un gran nivel, pero su contrato con el Real Madrid termina el próximo 30 de junio de 2027. Es por ello que cuando acabe este curso Thibaut Courtois entrará en su último año de contrato y de ello se quieren aprovechar equipos de Arabia Saudí, que le pondrán sobre la mesa un salario que será imposible que se lo igualen en Concha Espina.

Esto quiere decir que el próximo verano el club de Concha Espina y Thibaut Courtois deberían sentarse a negociar la ampliación de su contrato, pero la aparición de Arabia Saudí podría alterar todo. El belga, al que le ponen 30 millones netos encima de la mesa, podría intentar aprovechar esa cifra para sus peticiones al Real Madrid, pero dada su edad parece muy complicado que en las oficinas del Santiago Bernabéu piensen en una subida de salario.

Y es que llegado a esta edad, el Real Madrid activa su protocolo de renovaciones para jugadores más veteranos, teniendo que ir yendo año a año o metiendo alguno adicional en función de objetivos. Ahí es donde puede entrar ese conflicto con un Thibaut Courtois, al que le ofrecerían desde Arabia Saudí firmar un último gran contrato, por lo que el arquero belga tendrá que tomar una decisión sobre la morterada económica o el bienestar personal que tiene estando en la capital de España.