Crisis médica en el Real Madrid

El Real Madrid es un club que en estos momentos vive apagando incendios. Casi todas las parcelas tienen algún problema. Deportivamente, las cosas no van bien y el peligro de poner punto final a la temporada en el mes de marzo es real, con lo que eso supone para una entidad como la madridista. Al mismo tiempo, también cerca del primer equipo, los servicios médicos no atraviesan su mejor momento. De hecho, llevan demasiado tiempo sembrando dudas entre los jugadores.

El club es perfectamente consciente de que su departamento médico tiene problemas. Demasiados. Por ello, con el inicio de 2026 no sólo se ha apostado por que Antonio Pintus regresara a su puesto, volviendo a ser el jefe del físico madridista, sino que también hubo cambios en la parcela médica, donde Niko Mihic regresó como jefe de los servicios médicos de todas las secciones. Felipe Segura sigue al frente del primer equipo, pero con el croata muy pendiente.

La realidad es que los jugadores no estaban cómodos con los servicios médicos del Real Madrid. Muchos futbolistas perdieron la confianza hasta el punto de desconfiar, ya que jugadores como Rodrygo o Mbappé no fueron bien diagnosticados en un primer momento de sus respectivas dolencias. La situación ahora ha cambiado.

El método Mihic

El sistema de consultas externas en el Real Madrid no responde a una petición de los jugadores, sino que forma parte del método de trabajo establecido por el jefe de los servicios médicos del club, Niko Mihic. Este procedimiento, lejos de ser algo puntual, es una práctica habitual que el médico croata ya aplicaba durante su primera etapa en la entidad blanca.

Dentro de este modelo, es el propio Mihic quien propone que determinados casos se consulten con especialistas externos con el objetivo de contrastar diagnósticos o tratamientos y garantizar la mejor atención posible a los futbolistas. De esta forma, el club busca contar con la opinión de expertos de referencia en cada tipo de lesión, especialmente en aquellas que requieren un seguimiento más específico.

Un ejemplo claro es el de las lesiones de ligamento cruzado, que desde el club se revisan de manera habitual con el reconocido especialista Manuel Leyes, considerado uno de los mayores expertos en este tipo de intervenciones.

La política de recurrir a consultores externos no es nueva en el club. En el pasado, el Real Madrid también contó con la colaboración de prestigiosos especialistas internacionales como Dan Cooper, médico vinculado a los Dallas Cowboys, o Kris Jones, relacionado con los Los Angeles Lakers. Estas colaboraciones reflejan la intención del club de apoyarse en referentes médicos para optimizar el cuidado de sus jugadores.

Una situación límite

Arbeloa cuenta con nueve futbolistas lesionados y descartados para el desplazamiento a Vigo. A esa lista se suman las dudas de Camavinga y Asencio, cuya participación ante el Celta aún no está asegurada. Entre las bajas confirmadas se encuentran Militao, Alaba, Bellingham, Carreras, Ceballos, Mbappé y Rodrygo. Este viernes, antes del viaje, se decidirá definitivamente si Camavinga y Asencio pueden entrar en la convocatoria.

Alaba padece una lesión muscular en el gemelo. Mbappé se encuentra en París recuperándose de sus problemas en la rodilla y regresará el viernes. Bellingham sigue un proceso similar, aunque en Londres, y por ahora se desconoce cuándo podrá volver. Militao y Ceballos sí están en Valdebebas, pero no estarán disponibles hasta después del parón de selecciones. Rodrygo, por su parte, afronta un largo proceso tras romperse el ligamento y se encuentra en fase preoperatoria. Carreras, además de estar sancionado, arrastra un problema muscular derivado de un golpe. El parte de bajas es considerable.

A día de hoy, las principales incógnitas son Camavinga y Asencio. Ambos han completado parte de la sesión de entrenamiento de este jueves junto al resto del grupo, aunque su presencia en Vigo todavía no está garantizada. El francés continúa recuperándose de una infección bucal que se ha complicado y que podría derivar en problemas musculares, lo que ha llevado a los servicios médicos del Real Madrid a extremar las precauciones. En cuanto a Asencio, Arbeloa explicó en rueda de prensa que lo normal sería que llegara al partido, aunque sigue renqueante de la contractura cervical que sufrió ante el Benfica.