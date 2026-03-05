Arbeloa: «Todo lo referente a las lesiones de Bellingham y Mbappé está organizado por los médicos del Real Madrid»

Álvaro Arbeloa atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará en el estadio de Balaídos a Celta y Real Madrid. El entrenador madridista analizó el momento del equipo, que encadena dos derrotas consecutivas en Liga y ha visto como ha pasado de ser líder a estar a cuatro puntos del Barcelona. Una derrota ante los celestes significaría empezar a decir adiós a sus opciones de pelear por el título si los azulgranas no fallan en su visita a San Mamés esta jornada.

Arbeloa comenzó hablando de las sensaciones: «Me repito mucho, pero no será nada fácil. El Celta está muy bien trabajado, juega con mucha confianza y viene de ganar, jugando realmente bien al fútbol. Ese campo siempre tiene un gran ambiente. Será una salida muy exigente».

A la hora de analizar el bajón del equipo, comentó lo siguiente: «Dos derrotas seguidas en Liga en un equipo como el Real Madrid. La derrota siempre es difícil de gestionar. Pero ahora mismo en lo único en lo que pensamos es en el partido de mañana. Somos conscientes del nivel que debemos dar si queremos vencer. Dependerá de nuestro nivel: seguridad y confianza. El pasado no existe, sólo pensamos en Balaídos».

Por otro lado, comentó el momento de Mbappé y su comunicación con él: «Sí, hablo con él todos los días. Tenemos controlado lo que le pasa, cómo está. Es un proceso en el que vamos a ir día a día, viendo sus sensaciones. Cada día está mejor».

No se quiso poner en el peor de los escenarios antes de jugar contra el Celta: «Mañana jugamos, ¿no? Pues déjanos tener la ilusión de que vamos a conseguir los tres puntos. No nos queremos poner en situaciones que aún no se han dado. Así es este club: aun cuando no tengamos opciones, seguiremos luchando. El ambiente no es el más positivo, pero dentro del vestuario somos optimistas».

«Estamos en modo optimista. Sólo pienso en el partido del Celta. Es en lo que estoy centrado, en lo que voy a trabajar con mis jugadores y no pienso en nada más», aseguró. «Aquí no sirve explicar por qué se ha perdido, sólo importa ganar. Soy muy consciente de que el equipo puede jugar mejor, de que hay una gran plantilla y de que vamos a un partido difícil con muchas bajas. Tenemos jugadores para mejorar, pelear y tener una calidad acorde a lo que es este escudo. Mientras esté aquí voy a pelear y no tengo otra cosa en la cabeza», comentó.

Sobre las bajas, fue claro: «Confianza. Esto es el Real Madrid, no nos ponemos excusas y debemos crecer en las adversidades. Cuando vas 3-0, es muy fácil ponerse esta camiseta, ser un gran profesional. Pero donde se nos tiene que ver es ahora».

«Todo lo referente a las lesiones de Bellingham y Mbappé está organizado por los servicios médicos del Real Madrid. Ambos están en Londres y en París con profesionales del club. Todo está supervisado por nosotros», comentó.

Sobre Huijsen y su situación, explicó lo siguiente: «Con Huijsen o Mastantuono soy muy claro. El Juvenil A está lleno de jugadores de la edad de Franco y Dean podría estar en el Castilla. Yo recuerdo lo que se decía de Vinicius y ahora tiene dos Champions. Yo voy a tener mucha paciencia con ellos porque jugar aquí no es jugar en cualquier sitio. Están haciendo un gran trabajo y tienen muchas capacidades. Van a ser muy importantes en el presente y en el futuro y me encantaría que los aficionados entendiesen lo que es cada jugador. Nos esperan grandes noches con ellos».

«Está jugando menos de lo que merece y el responsable soy yo, porque él entrena muy bien y todos conocemos sus capacidades. Seguro que le puedo sacar mucho más partido del que estoy haciendo. Está en mi debe. Haré el esfuerzo para ello», comentó sobre la situación de Brahim.

«Alaba no va a llegar, pero Asencio puede; vamos a verlo ahora. Y si no… pues jugaría Diego Aguado o Lamini Fati. Vamos a verlo. Pero Alaba no estará, eso es seguro», explicó sobre las bajas en defensa.