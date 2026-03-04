Una plaga en el peor momento para Arbeloa

Al Real Madrid se le acumulan las bajas en el momento decisivo de la temporada. Entre lesionados y sancionados, Álvaro Arbeloa podría sumar hasta 11 jugadores de campo ausentes para el partido contra el Celta de este viernes. Una plaga de bajas que, en el caso de varios futbolistas, podría ampliarse hasta el duelo con el Manchester City del próximo miércoles. El técnico madridista tendrá que reconfigurar su once habitual para dos compromisos que decidirán si los blancos se mantienen con vida en Liga y Champions.

En el apartado de las sanciones, el Real Madrid no podrá contar con Dean Huijsen, Álvaro Carreras y Franco Mastantuono en la visita a Balaídos. Los dos primeros cumplen ciclo de tarjetas amarillas tras ser amonestados ante el Getafe, mientras que el argentino se perderá los dos próximos partidos por las protestas que le costaron su expulsión. La defensa vuelve a ser la parcela más castigada por las bajas y las posibles ausencias, pese a contar con hasta diez jugadores de la primera plantilla en estas demarcaciones y con futbolistas que pueden desempeñarse en ellas como Valverde y Tchouaméni.

Arbeloa tendrá que dibujar una defensa inédita para el partido ante el Celta. A las bajas de Huijsen y Carreras se suman los problemas físicos de Alaba y Asencio. El austriaco tiene molestias musculares y es duda para viajar a Vigo. El canterano, por su parte, se recupera del golpe en las cervicales que sufrió ante el Benfica, pero ha podido participar junto a sus compañeros en la mayor parte de la sesión de entrenamiento e intentará estar disponible para el viernes. También ha realizado trabajo específico Rüdiger, aunque apunta a titular contra el Celta salvo sorpresa. Arbeloa sí podrá contar con sus dos efectivos en el lateral derecho, Trent y Carvajal, mientras que en el flanco izquierdo Fran García o Mendy ocuparán el lugar de Carreras.

Mbappé, la baja más sensible para Arbeloa

En total, el Real Madrid podría contar con hasta once bajas para el partido ante el Celta de este viernes, donde los blancos están obligados a ganar para mantener sus opciones en Liga. A los tres sancionados hay que añadir a Alaba y Asencio, que son duda. Militao, Ceballos y Bellingham siguen inmersos en sus procesos de recuperación, y a ellos se suma un Rodrygo Goes que ha trabajado en Valdebebas con el objetivo de preparar la rodilla antes de que sea sometido a una intervención en los próximos días.

En la medular, sigue existiendo la duda de Eduardo Camavinga. El francés padece fuertes dolores bucales y está a la espera de incorporarse a los entrenamientos junto a sus compañeros. Su presencia en la sesión de jueves, víspera del partido, será importante de cara a sus opciones de viajar a Vigo. Sin embargo, muchas de las miradas en el terreno de las lesiones en el Real Madrid se dirigen hacia Kylian Mbappé. El delantero, máximo goleador del equipo esta temporada, se ha perdido los dos últimos encuentros y tampoco estará ante el Celta. Mbappé trabaja a contrarreloj, aunque con cautela, con el objetivo en mente de llegar a la ida ante el Manchester City. Lo primero es el duelo del viernes en Balaídos, en el que Arbeloa tendrá que echar mano de jugadores menos habituales en un partido decisivo de cara a las aspiraciones ligueras.