Bellingham viaja a Londres para pedir una segunda opinión de su lesión

Jude Bellingham también ha recurrido a un especialista fuera del Real Madrid. Si Mbappé viajó a Francia para ponerse en las manos de un experto en su lesión de rodilla, el inglés siguió la misma fórmula yendo hasta Londres para pedir una segunda opinión por la demora con sus problemas en el semitendinoso de su pierna izquierda.

El centrocampista se lesionó a principios de febrero y los plazos de recuperación se han ido demorando hasta sembrar la preocupación del futbolista. Es por ello que habría viajado junto con el jefe de los Servicios Médicos del Club para sondear a otro experto en la materia en lo que respecta a la zona específica afectada. Sin embargo, esto no se trata de ningún pulso del vestuario con el Real Madrid.

Se trata de un sistema de consultas externas que lleva instalado en Valdebebas desde hace tiempo bajo la supervisión de Nico Mihic, quién propone a los jugadores segundas opiniones. Sin ir más lejos, todas las lesiones de cruzados que se consultan desde el Real Madrid se hacen con el especialista Manuel Leyes, traumatólogo que ha trabajado con muchos jugadores madridistas en el pasado. En el pasado fueron consultores habituales del Club Dan Cooper (Dallas Cowboys) o Kris Jones (Lakers).

La baja del inglés ha sido muy sensible para el conjunto de Álvaro Arbeloa. Ya es más de un mes desde que Jude Bellingham no está en el Real Madrid y el deseo es que acorte plazos para que llegue lo antes posible. El inglés es titular fijo y su ausencia le ha hecho perder poder ofensivo, carencia que ha agrandado también sin Mbappé. La enfermería en Valdebebas está llena, y los jugadores buscan alternativas más personalizadas para ayudar lo antes posible al grupo para salvar la temporada de otro año en blanco.