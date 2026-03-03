Impecable Getafe, Real al pie

El Real Madrid vivió una debacle futbolística en el Santiago Bernabéu tras perder contra el Getafe y perder más opciones para pelear la Liga. Marcos López analiza en OKDIARIO como cada semana el esquema táctico de José Bordalás que superó al de Álvaro Arbeloa para que los azulones se llevasen los tres puntos a pesar de jugar en el feudo madridista.