La sensación en el Real Madrid es de «fin de ciclo»

«Este proyecto está acabado. Estamos ante un fin de ciclo», reflexionaban en la noche del lunes en la planta noble del estadio Santiago Bernabéu. Caras largas. Silencios eternos. Y mucha, muchísima preocupación. La situación del Real Madrid en estos momentos es muy complicada y, lo más inquietante, es que la solución se antoja tremendamente compleja. Sobre todo porque el temor a que, cuando se aborde de manera decidida este gigantesco problema, el desgaste sea tal que ya resulte demasiado tarde está muy presente en la cúpula madridista.

Los que mandan en el Real Madrid reconocen que el plan no ha salido como se esperaba. Es una realidad. Los números y, sobre todo, las derrotas, no engañan. La crisis madridista comenzó en agosto de la pasada temporada. El virus empezó a afectar al paciente en la Supercopa de Europa, donde los blancos ganaron a la Atalanta porque ese escudo redondito con tantas Copas de Europa es capaz de casi todo. Pero la sensación fue muy pobre, algo que se confirmó a lo largo del último año de Ancelotti como entrenador.

Este curso comenzó con aires renovados: fichajes jóvenes, la llegada de Xabi Alonso, el técnico más cotizado del momento, y galones para Mbappé. Sin embargo, en marzo, los jóvenes no funcionan, Xabi Alonso ya es historia, Arbeloa se está comiendo un marrón del que tiene muy pocas opciones de salir airoso y Kylian está lesionado.

Ante este devastador panorama, en la cúpula entienden que el próximo verano debe ser el de las decisiones, muchas de ellas complicadas: decir adiós a jugadores importantes, vender a otros que no han dado el rendimiento esperado, fichar un nuevo perfil de futbolistas y, sobre todo, poner al frente a un entrenador con autoridad, capaz de dominar un vestuario que parece una auténtica guardería, donde cualquiera se siente con derecho a levantar la voz independientemente de los galones que tenga.

Miedo a que sea tarde

Al mismo tiempo, en la cúpula temen estos tres meses que restan de temporada. Son plenamente conscientes de que el 17 de marzo el curso puede darse por finiquitado sin haber ganado ninguno de los tres grandes títulos por segundo año consecutivo. Demasiado para el Real Madrid. Cada partido en el Bernabéu puede hacerse largo y el miedo es que esto afecte de manera directa a la gestión del club. Nadie piensa en una renovación de tal magnitud, pero el temor a que el clima se vuelva insoportable en Chamartín está sobre la mesa.

Los dirigentes saben que muchos de estos jugadores no están dando el nivel y también reconocen su parte de responsabilidad, ya que fueron ellos quienes los ficharon. Al mismo tiempo, no culpan a Arbeloa, pero no lo ven preparado para asumir el liderazgo de ese vestuario. Por ello, fichar, renovar y elegir un entrenador son los pasos a seguir; otra cosa es que logren llevarlos a cabo.