Arbeloa se ‘ancelottiza»

Cuando el Real Madrid tomó la decisión de acabar su relación laboral con Xabi Alonso y optó por elegir a Álvaro Arbeloa, entrenador en ese momento del Castilla, muchos vieron en esta decisión la reencarnación de José Mourinho en el banquillo madridista. El ex jugador fue uno de los grandes aliados y defensores del portugués durante los tres años en los que el de Setúbal estuvo al frente de la entidad blanca; por ello, la comparativa estaba encima de la mesa. Pero los primeros 40 días del salmantino como técnico están demostrando que su manera de gestionar el grupo, lanzar el mensaje y entender el juego está mucho más cerca de Ancelotti que del actual preparador del Benfica.

Si sólo nos quedamos con lo táctico, Arbeloa ha tardado muy poco en calcar el dibujo que tantísimos éxitos dio a Ancelotti hace dos temporadas. Es decir, un 4-4-2, con un centro del campo muy físico, un hombre libre que por el momento es Arda Güler y todo apunta a que terminará siendo Bellingham, un gran portero, una defensa seria y dos genios arriba para hacer goles: Vinicius y Mbappé. Al mismo tiempo, debe contar con un equipo unido y comprometido, que no tiene el más mínimo problema a la hora de sufrir y pasarse al bloque bajo cuando sus rivales llevan la iniciativa. Tras perder contra el Benfica en Lisboa, el salmantino lo cambió absolutamente todo para llegar a un dibujo con el que ha conseguido armar un equipo competitivo en cada encuentro.

Sello propio y mano izquierda

En cuanto a la gestión del grupo, también tiene mucho de Ancelotti. Si hay algo que valoran en la cúpula madridista es cómo ha conseguido apagar todos los fuegos que había en la caseta blanca para lograr un ambiente agradable y mucho más respirable. Los malos momentos de la etapa de Xabi Alonso ya son historia y la plantilla madridista está unida en busca de un objetivo: terminar la temporada celebrando títulos.

Por último, Arbeloa también es más Ancelotti que Mourinho en el mensaje que manda a los medios de comunicación. El entrenador del Real Madrid rehúye las polémicas y trata de explicarlo absolutamente todo desde la normalidad. Con su estilo, pero nada tienen que ver estas conferencias de prensa con las de la época del portugués como entrenador madridista. Está mucho más cerca del italiano que del luso, pero sobre todo tiene un sello propio que gusta en el club.