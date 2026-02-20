Arbeloa aplaza el ‘problema Bellingham’

La lesión de Jude Bellingham se ha complicado más de lo esperado. O no. Realmente, los servicios médicos del Real Madrid siempre fueron más pesimistas que otros estamentos de la entidad madridista. Los galenos madridistas siempre tuvieron clara la dolencia que sufre: una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, que era superior al mes que se comunicó desde Valdebebas, aunque lo que no podían esperar es que se acercase casi a los dos meses de baja. En estos momentos, nadie se atreve a ponerle una fecha de regreso, aunque todos coinciden en que antes de finales de abril será imposible verle vestido de corto de nuevo.

Bellingham sufrió una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda en el duelo que enfrentó a Real Madrid y Rayo el pasado 1 de febrero en el estadio Santiago Bernabéu. A los ocho minutos de partido, el inglés corrió en busca de un balón en profundidad que le dio Mastantuono y, antes de controlar la pelota, sintió un fuerte dolor en el isquiotibial de la pierna izquierda; inmediatamente finalizó la carrera para irse al suelo. Los servicios médicos del club blanco le atendieron y confirmaron que no podía seguir sobre el césped. Su lugar en el terreno de juego lo ocupó Brahim Díaz.

En ese momento, tuvieron claro que se iba a perder la eliminatoria contra el Benfica del playoff de la Champions, pero es que tampoco estará para unos hipotéticos octavos de final que medirían a los de Arbeloa, en caso de terminar de eliminar a los lusos, contra Manchester City o Sporting de Portugal. La dolencia se ha complicado más de lo esperado y ahora mismo no tiene fecha de regreso, lo que supone un contratiempo para Arbeloa, pero también un respiro.

Güler o Bellingham, la decisión de Arbeloa

Y es que, desde Valdebebas tienen claro que cuando Bellingham esté disponible, Arbeloa deberá tomar la decisión más importante de la temporada. El salmantino ha encontrado un equipo compacto y equilibrado con un 4-4-2 en rombo donde llena el centro del campo de músculo y Arda Güler es el hombre libre que crea y genera fútbol. Esto, por el momento, está funcionando y el problema nace en ver qué hará el entrenador cuando regrese el inglés.

Antes de lesionarse, parecía impensable que Bellingham se quedase sin sitio en este equipo, pero la realidad es que en estos momentos deberá mover el centro del campo para encontrarle acomodo. Es decir, cuando Jude esté recuperado deberá decidir si le pone en el once sacando a Arda Güler o si mantiene al turco y deja en el banquillo al inglés. Una solución tan complicada como importante.