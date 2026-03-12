El precedente de las sanciones a Carvajal y Ramos amenaza al Bayern en la Champions

Hasta 51 futbolistas de los 16 equipos clasificados a octavos de final de la Champions llegaron apercibidos de sanción a esta ronda eliminatoria. El primer ciclo de tarjetas amarillas se cumple con tres, por lo que los ocho partidos de la fase de liga dificulta llegar ‘limpio’ a las eliminatorias. En el caso del Bayern de Múnich, su aplastante 1-6 a domicilio ante la Atalanta provocó que dos de sus futbolistas clave, Kimmich y Olise, forzaran la tarjeta amarilla para perderse el partido de vuelta. La UEFA tiene la potestad y el precedente de Sergio Ramos en 2019 y Carvajal en 2017 para sancionar a los futbolistas del Bayern de cara a un hipotético cruce de cuartos ante Real Madrid o Manchester City.

El caso del futbolista de Camas es bien recordado por la afición madridista. Tras la disputa del partido de ida de los octavos de final de la temporada 2018/2019 ante el Ajax, en el que el conjunto blanco se impuso por 1-2, Ramos decidió forzar la cartulina amarilla para perderse la vuelta y llegar limpio de amonestaciones a los cuartos de final. Tras el encuentro, lo reconoció de manera pública: «Viendo el resultado mentiría si dijera que no he forzado la amarilla». Esta confesión le acabó costando una sanción de dos partidos, que además no pudo cumplir aquella temporada después de que el Real Madrid cayera con estrépito en la vuelta.

La evidencia de que tanto Kimmich como Olise provocaron la tarjeta amarilla ante la Atalanta es clara. El centrocampista retrasó la puesta en juego de una falta durante alrededor de 45 segundos, cuando el electrónico marcaba un 0-6 favorable al equipo bávaro. Caso similar al de Olise, aunque en el lanzamiento de un córner. Upamecano, el otro futbolista apercibido de los alemanes, no vio la tarjera amarilla.

Joshua Kimmich se perderá el partido de vuelta del Bayern contra el Atalanta tras provocar una tarjeta amarilla. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/imPMXAMu1a — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) March 11, 2026

Más allá del precedente de Sergio Ramos, con la peculiaridad de admitir los hechos en público, otro futbolista del Real Madrid también fue castigado por este motivo. Dani Carvajal recibió dos partidos de sanción -uno por cumplir ciclo de tarjetas y otro extra- por forzar la amarilla ante el Hapoel en el quinto partido de la fase de grupos de la 2017/18. Por este motivo, el lateral diestro se perdió la ida de los octavos de final de aquella edición. Una resolución diferente obtuvo Gerard Piqué, expedientado por este motivo en 2016, pero sin sanción. La UEFA marcará un nuevo camino con la decisión que tome con los dos jugadores del Bayern de Múnich, como ya hizo con Ramos y Carvajal.

El Real Madrid aplaza la ‘alerta amarilla’

El Real Madrid llegaba como uno los equipos en el alambre en el terreno de los apercibidos. Vinicius Junior, Tchouaméni y Huijsen -titulares ante el Manchester City- llegaron a los octavos a una tarjeta de la suspensión. También lo estaban Carreras, Rodrygo y Bellingham; los tres de baja por lesión. Los apercibidos del conjunto blanco no vieron la cartulina amarilla en la ida, pero aplazan el problema a la vuelta en el Etihad, donde se espera que regresa Álvaro Carreras. Cabe recordar que las tarjetas amarillas se ‘limpian’ a a partir de semifinales, por lo que arrastrarían esta condición de apercibidos hasta una hipotética ronda de cuartos de final.