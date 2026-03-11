Guardiola rabia tras salir goleado del Bernabéu: «Tres veces que han llegado, tres veces que han marcado»

Pep Guardiola atendió a los medios de comunicación tras caer derrotado por 3-0 contra el Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions. Los blancos pasaron por encima de un conjunto inglés que se vio superado en todo momento. Incluso, los madridistas llegaron a fallar un penalti para poner más tierra de por medio.

«El resultado es contundente. Nos quedan 90 minutos más y tengo que ver el partido tres veces», señaló Guardiola, haciendo referencia a la necesidad de analizar con detalle el encuentro antes de sacar conclusiones definitivas. El catalán destacó que su equipo generó situaciones de peligro, especialmente llegando hasta la línea de fondo, pero reconoció que faltó precisión en el momento decisivo.

«Ha habido muchas veces que hemos llegado a la línea de fondo, pero nos ha faltado el último pase», explicó. A pesar del resultado adverso, el técnico aseguró que la sensación durante el partido no fue tan negativa como refleja el marcador final.

El entrenador también elogió la calidad del rival, subrayando que los goles encajados llegaron en momentos clave y con acciones de gran nivel. «Tres veces y tres goles. La calidad y la sensación de transición siempre la tienen», comentó.

Sobre Valverde, que hizo tres goles, Guardiola fue especialmente elogioso. «Es un jugador fantástico, puede jugar en no sé cuántos roles. El segundo y el tercer gol son muy buenos», afirmó.

«No tengo sensación de impotencia. No hemos generado ocasiones, Courtois no ha intervenido, pero llegamos muchas veces al área pequeña. Cuando uno hace eso es que el proceso se ha hecho bien», aseguró.

Preguntado por la dificultad de la remontada, el técnico fue claro, pero dejó abierta la puerta a la esperanza. «¿Mejor remontar tres que cuatro? Con tres es difícil, imagina con cuatro. Veremos con nuestra gente qué podemos hacer para darle otra dinámica. Veremos. Es complicado, pero lo vamos a intentar».

Pese al golpe, Guardiola quiso transmitir un mensaje de calma y recuperación. «Hemos empezado bien, pero ahora es tiempo de cenar, descansar y pensar en el siguiente día. Día a día nos volveremos a levantar», concluyó.