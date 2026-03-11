Mendy no juega la segunda parte contra el City «por precaución»

Ferlánd Mendy fue sustituido al descanso del encuentro que enfrentó a Real Madrid y Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu por precaución. En su lugar entró Fran García, que desde que llegó Arbeloa al banquillo del conjunto blanco tan sólo ha jugado tres minutos con los madridistas.

Desde el vestuario madridista informaron de que el francés sufrió un calambre en la pierna derecha y se prefirió no arriesgar con un futbolista propenso a las lesiones. La inactividad le pasó factura a un Mendy que lo dio todo en la primera mitad.

Mendy cuajó una gradísima primera mitad contra el Manchester City, dejando sin opciones de crear peligro a Semenyo. Si el francés es capaz de no lesionarse y tener rodaje, podría ser muy importante para Arbeloa en el tramo final de la temporada.