Éxtasis de Mbappé en el palco: así celebra los goles de Valverde en el Bernabéu

El éxtasis de Kylian Mbappé en el palco del Santiago Bernabéu fue una de las imágenes que nos dejó este memorable Real Madrid-Manchester City. El francés, desde su asiento, celebró efusivamente los tres goles de Fede Valverde en la primera parte del partido de ida de octavos de final de la Champions League.

Las cámaras captaron su reacción el 3-0 y se vio a Mbappé totalmente emocionado por la hazaña de Valverde, que firmó un hat trick en 42 minutos. El tercero fue precioso, con un sombrero a Marc Guehi para acabar derribando a Donnarumma. El francés, que no pudo jugar por su lesión de rodilla, se levantó como un resorte y celebró con los puños en alto los goles del uruguayo.

Mbappé volvió a ser enfocado cuando su compatriota Aurélien Tchouaméni hizo saltar las alarmas por una posible lesión de tobillo. Cuando el francés cuando pudo levantarse para irse a la banda, el delantero aplaudió junto a David Alaba a su compañero en apuros.