Valverde ya es leyenda y Arbeloa destroza a Guardiola

Federico Santiago Valverde Dipetta. Un jugador único. Un futbolista de época. Un uruguayo de casta. Qué actuación tan memorable la suya contra el Manchester City en esta ida de los octavos de final de la Champions. Qué buenísimo es y qué suerte tiene el Real Madrid de tenerle en sus filas.

Valverde hizo el primer gol entrando por la derecha tras aprovechar una asistencia de Courtois. El segundo por la izquierda, con un pase perfecto de Vinicius. Y el tercero entrando por el centro, guisándoselo y comiéndoselo él mismo.

La exhibición de Valverde en este encuentro de ida de los octavos de final quedará recogida en la brillante historia del Real Madrid en la Champions. Su primer hat-trick como madridista ya pasa a formar parte de la leyenda del 15 veces campeón de Europa.

Arbeloa destrozó a Guardiola

Contábamos en OKDIARIO horas antes del partido que Arbeloa planeaba cambios. Que si sabía que Guardiola iba a plantear alguna sorpresa, metiendo todo lo que tenía de inicio, también tenía claro que él iba a hacer cosas para asestar el primer golpe en la eliminatoria. Y tanto que lo hizo.

El salmantino reforzó el centro del campo con cinco jugadores, pero no apostó por Camavinga y sí por Brahim. Vinicius cayó a la banda y Valverde fue un falso nueve que hizo saltar por los aires a la zaga del Manchester City. Guardiola no fue capaz de frenar la sangría que estaba provocándole el uruguayo mientras veía cómo el Real Madrid les destrozaba en una primera mitad que tardará en olvidarse por el Bernabéu.

Ha nacido una estrella

Era el día de su confirmación, como los toreros. Y abrió la puerta grande tras cortarle al centro del campo del Manchester City las dos orejas y el rabo. Recital de un Thiago Pitarch que, por si había alguna duda, ha llegado para quedarse en el once titular del Real Madrid. El canterano, el de Fuenlabrada, ha tirado, ha derribado, ha reventado la puerta y es una grandísima noticia para los blancos tanto en el presente como en el futuro. Y cuando la lía, fruto del cansancio, aparece Courtois para hacer un milagro y el Bernabéu se pone en pie para darle todo el cariño del mundo.

Si Courtois ya da asistencias…

Courtois es el mejor portero del mundo con muchísima diferencia respecto al segundo, pero es que si ya se pone a dar asistencias se eleva a la categoría de extraterrestre. El belga dio un pase perfecto a Valverde que se convirtió en el primer gol de los madridistas contra el Manchester City en el Santiago Bernabéu. Un regalo que el uruguayo aprovechó y que el meta celebró con Llopis, entrenador de porteros.

Como a Mendy le aguante el físico

Qué 45 minutos cuajó contra el Manchester City. Qué recital defensivo. Con el balón en los pies es lo que es, nadie le debe pedir milagros, pero cuando algún atacante trata de superarle, sabe que se encuentra con un muro inexpugnable. Eso le pasó a Semenyo, que tuvo una primera mitad complicada ante el francés. El problema es que su físico aguanta lo que aguante y, tras el recital ofrecido a un Chamartín que sigue alucinando con este jugador único y que jamás será olvidado por estos lugares, se quedó en el vestuario al sufrir calambres. Dicen desde la caseta blanca que no hay lesión, ojalá tengan razón.

Tiene mérito lo de Fran

Hay que reconocerle a Fran García que lo que hizo tuvo mérito. Tras un mes de enero complejo en el que no le dejaron irse rumbo a la Premier, jugar sólo dos minutos desde la llegada de Arbeloa y saber que no contaba, tuvo que jugar contra el Manchester City y lo hizo con la profesionalidad que le caracteriza. Un guerrero y, sobre todo, un madridista.

Las notas del Real Madrid