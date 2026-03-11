Jota Jordi y su pronóstico fallido: «Si Guardiola quiere mete cuatro hoy y quiero que lo haga»

Noche dura para Jota Jordi y todo el antimadridismo. El comentarista de El Chiringuito de Jugones hizo un pronóstico antes del partido entre el Real Madrid y el Manchester City equivocándose de lleno. El simpatizante culé sentenció: «Si Guardiola quiere mete cuatro hoy y quiero que quiera hacerlo».

Día duro para Ubieto y @jotajordi13 ! 😂🫵🏻 pic.twitter.com/5HcGxR3Itv — 𝕀 𝕤 𝕞 𝕒 𝕖 𝕝 🫡🤍 (@iSm4el_RM) March 11, 2026

Lo más doloroso para Jota Jordi fue que sus augurios ocurrieron a la inversa y casi acierta con el resultado, pero a favor del Real Madrid. Los blancos ganaron por 3-0 y podrían haber encajado un cuarto tanto de no haber fallado un penalti Vinicius. Otra noche negra para los que tienen inquina hacia el Real Madrid.