Champions League: Real Madrid 3-0 Manchester City

Jota Jordi y su pronóstico fallido: «Si Guardiola quiere mete cuatro hoy y quiero que lo haga»

Jota Jordi no puede ganarse la vida como vidente

Guardiola rabia tras salir goleado del Bernabéu: «Tres veces que han llegado, tres veces que han marcado»

Jota Jordi se lamenta durante el partido.

Noche dura para Jota Jordi y todo el antimadridismo. El comentarista de El Chiringuito de Jugones hizo un pronóstico antes del partido entre el Real Madrid y el Manchester City equivocándose de lleno. El simpatizante culé sentenció: «Si Guardiola quiere mete cuatro hoy y quiero que quiera hacerlo».

Lo más doloroso para Jota Jordi fue que sus augurios ocurrieron a la inversa y casi acierta con el resultado, pero a favor del Real Madrid. Los blancos ganaron por 3-0 y podrían haber encajado un cuarto tanto de no haber fallado un penalti Vinicius. Otra noche negra para los que tienen inquina hacia el Real Madrid.

