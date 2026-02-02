El Real Madrid rechaza una cesión del Bournemouth por Fran García

El Real Madrid ha rechazado una oferta del Bournemouth de Iraola por Fran García en este mercado de invierno. El equipo dirigido por Andoni Iraola quería al lateral izquierdo cedido hasta final de temporada, pero la entidad madridista ha rechazado cualquier interés, puesto que tiene claro que no puede debilitar una plantilla que de por sí está cogida con alfileres.

Fran García, desde la llegada de Álvaro Arbeloa, ha jugado 65 minutos contra el Albacete en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, un partido en el que los blancos cayeron eliminados por un equipo de Segunda División, y participó 13 minutos en la goleada madridista contra el Mónaco. Luego se quedó sin jugar frente a Levante, Villarreal, Rayo Vallecano y Benfica. De hecho, el entrenador salmantino está apostando por Camavinga en ese costado cuando no juega Álvaro Carreras, pero el de Bolaños de Calatrava estará hasta final de temporada.

Una vez acabe el curso, Fran García será uno de los candidatos a salir del club. En el plan renove que iniciará el Real Madrid este verano, el canterano es uno de los candidatos a abandonar la entidad. Tiene contrato hasta 2027, su participación apunta a ser limitada y tiene mercado, como se está viendo con el club de la Premier.

No obstante, tal y como adelantó la Cope y ha podido confirmar OKDIARIO, en este mercado de invierno Fran García no podrá salir del Real Madrid. Ni el canterano ni nadie más, puesto que la entidad madridista tiene claro que no hará movimientos en esta ventana de contrataciones, que se cierra este 2 de febrero.

Hay que recordar que Iraola conoce a la perfección a Fran García, al que ya tuvo cuando era técnico del Rayo Vallecano y donde mostró su mejor nivel. Sus prestaciones fueron tan altas que provocaron que el Real Madrid le recomprara.