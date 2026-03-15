Arbeloa activa La Fábrica

El Real Madrid tiene en Valdebebas la mejor factoría de jugadores del planeta fútbol. Una fábrica que durante décadas ha nutrido a equipos de todo el mundo. En 2025, un informe del instituto CIES Football Observatory detallaba que hasta 166 jugadores formados en su cantera habían jugado en las grandes ligas desde la temporada 2005-06 hasta el año 2025.

En estos momentos, 107 futbolistas formados en la cantera del Real Madrid están compitiendo entre Primera y Segunda División en España. Pero ahora, un valiente llamado Álvaro Arbeloa ha decidido que estos jóvenes talentos no solo deben generar rendimiento económico saliendo a otros equipos, sino que también pueden empezar a sumar en el primer equipo madridista.

Desde la llegada de Arbeloa, las apariciones de canteranos en el primer equipo han aumentado como hacía mucho tiempo que no se veía en Chamartín. Posiblemente, desde la irrupción de la mítica La Quinta del Buitre en los años 80.

La Fábrica brilló en el Bernabéu

El mejor ejemplo se vio ante el Elche, donde el Real Madrid saltó al campo con cinco canteranos y terminó el encuentro con siete sobre el terreno de juego. De esos siete, solo Dani Carvajal, Fran García y Gonzalo pertenecían al primer equipo. Junto a ellos aparecieron los jóvenes Dani Yáñez, Manuel Ángel, Diego Aguado y César Palacios.

En el club están muy satisfechos con la valentía que está mostrando Arbeloa a la hora de apostar por los jugadores de La Fábrica. Es cierto que muchas de estas oportunidades han llegado por las circunstancias -ante el Elche, por ejemplo, el equipo contaba con diez bajas-, pero también es verdad que el técnico ha recurrido a los canteranos incluso cuando la situación no era tan límite, utilizándolos para reforzar al primer equipo. «Lo del míster es de quitarse el sombrero», aseguran desde la planta noble del club blanco.

Arbeloa ya lo advirtió

Arbeloa ha cometido errores, como cualquier entrenador, pero también ha acumulado muchos aciertos desde que asumió el cargo en el primer equipo del Real Madrid. Y si hay algo que se le debe reconocer es su valentía con la cantera.

Cuatro futbolistas ya se han estrenado con el primer equipo desde su llegada: Thiago Pitarch, Mesonero, César Palacios y Manuel Ángel. A ellos hay que sumar el caso de David Jiménez, que fue titular en Mestalla y posteriormente desapareció por motivos que no vienen al caso, o el de Cesteros, que también ha acumulado minutos importantes bajo su dirección. Los últimos en debutar han sido Diego Aguado y Daniel Yáñez. Hacía demasiado tiempo que nadie confiaba tanto en La Fábrica.

«Me han traído hasta aquí y saben que tienen una grandísima oportunidad. Ahora mismo el entrenador del primer equipo les conoce mejor que nadie. La exigencia que les transmito es la del Real Madrid y cuento con ellos», dijo Arbeloa sobre los canteranos en su presentación el 13 de enero. El salmantino avisó de lo que iba a hacer. Y lo está cumpliendo.