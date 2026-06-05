Kroos desmiente que vaya a formar parte de la candidatura de Enrique Riquelme

Toni Kroos ha desmentido que vaya a tomar partido por la candidatura de Enrique Riquelme en estas elecciones a la presidencia del Real Madrid. El alemán ha sido relacionado con el aspirante a ser presidente del conjunto blanco en las últimas horas, como una de las leyendas que podría formar parte del proyecto. Algo que realmente podría ser un golpe de efecto de cara a los comicios que se celebran el domingo. Pero no pasará.

Kroos, activo siempre en redes sociales, ha desmentido que vaya a formar parte de la candidatura del alicantino. En ella sí que habrá figuras como Raúl o Fernando Hierro, que serían los directores deportivo y de cantera. Además, Iker Casillas y Vicente del Bosque han entrado también en esa terna de leyendas del club que acompañan a Riquelme.

Los primeros anuncios realizados por el empresario que aspira a ser nuevo presidente del Real Madrid iban acompañados del que sería su primer fichaje, el de Rodri Hernández. Después, se anunció que tenía atada la llegada de Erling Haaland, aunque ha sido desmentido por el entorno del jugador del Manchester City. Tras ello, llegaban los de Casillas y Del Bosque, como apoyos en la campaña electoral del Real Madrid.

Tras conocer que Florentino anunciaba sus intenciones de realizar un fichaje bomba por 150 millones de euros, Riquelme revelaba que estaba trabajando en poder anunciar más futbolistas para su proyecto. En ello estaban trabajando ya Raúl González y Fernando Hierro, así como en el anuncio del futuro entrenador. Pero todavía se esperaba un golpe de efecto mayor.

Kroos niega contactos con Riquelme

Se situó como esa figura capaz de hacerle subir en las encuestas a Toni Kroos. El legendario mediocentro del Real Madrid siempre ha estado ligado a Florentino Pérez, que fue el encargado de ejecutar su fichaje en 2015. Se retiró a lo grande en 2024, tras la consecución de la Champions en Wembley y lo hizo, probablemente, cuando estaba en lo más alto.

Cuenta con el cariño de toda la afición y su peso y relevancia hoy por hoy sigue siendo innegable. Su nombre había sonado con fuerza para unirse a la candidatura de Riquelme, pero el propio Kroos lo ha desmentido en redes sociales. Ante una publicación en la que se afirmaba que el empresario alicantino estaba tanteando la opción de ficharle, la respuesta era clara, dejando claro que no era cierto.