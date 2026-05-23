Kroos pide al Bernabéu una despedida histórica a Carvajal: «¡Dejadle salir por la puerta grande!

Dani Carvajal jugará este sábado su último partido con el Real Madrid. El capitán dejará el Santiago Bernabéu después de casi toda una vida vistiendo la camiseta blanca y se espera una bonita despedida ante el Athletic. Tras una temporada lastrada por las lesiones, sus últimos meses no han sido fáciles, pero un viejo amigo como Toni Kroos ha pedido al aficionado blanco unirse todos para darle un adiós como se merece.

Ambos son dos de los cinco únicos futbolistas en la historia con seis Champions junto con Gento, Modric y Nacho. Es por ello que, después de todo lo que ha dado Carvajal, el alemán quiere que esta noche sea una fiesta: «Madridistas, mañana se va uno de los más grandes. ¡Uno de los nuestros! Uno que siempre fue un ejemplo por su actitud. Uno que defendió al Real Madrid en cada situación con todo lo que tenía. ¡Dad mañana la despedida que merece! ¡Dejadle salir por la puerta grande! ¡Hacedle sentir lo mismo que yo pude sentir hace dos años!», escribió Kroos en sus redes sociales.

Una dedicatoria fruto de largos años juntos en el vestuario donde ganaron un palmarés envidiable para cualquier jugador exitoso: seis Champions, cuatro Ligas, dos Copas del Rey, seis Mundiales de Clubes, cuatro Supercopas de España y cinco Supercopas de Europa. Kroos decidió retirarse en verano de 2024 después de la Eurocopa, aunque tuvo un homenaje a la altura de las leyendas madridistas. También se marchará su otro amigo David Alaba, con el que también jugó en el Bayern.

Carvajal también envió un mensaje enigmático en su último entrenamiento con el Real Madrid sobre su futuro: «Último día donde crecí, trabajé y luché para alcanzar mis sueños. Nos veremos en otra versión de mí». Llegó al Real Madrid en el año 2002 y jugó durante 23 temporadas. Más de dos décadas de puro madridismo que Kroos pide recompensar con un homenaje histórico.