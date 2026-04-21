Kroos explica el verdadero motivo de su retirada y habla sobre su posible regreso al Real Madrid

Toni Kroos fue uno de los grandes protagonistas de la ceremonia de entrega de los Premios Laureus 2026 celebrada en la noche del lunes en el Palacio de Cibeles de la capital. La leyenda alemana recibió en manos de Djokovic el premio al ‘Deportista Inspiración’ y, con el trofeo en la mano, habló en la rueda de prensa sobre su retirada y el posible regreso al Real Madrid con el que se especuló hace unos meses.

Toni Kroos fue una de las grandes estrellas que pisó la alfombra roja de los Premios Laureus 2026 en la gran fiesta del deporte mundial que volvió a tener lugar en Madrid. El alemán recibió el premio al ‘Deportista Inspiración’ después de una carrera de vino y rosas que finalizó el pasado mes de junio de 2024 con la consecución de la Liga y la Decimoquinta Champions League conquistada en Wembley.

«Ya gano menos premios que antes, así que de vez en cuando no está mal. Es el reconocimiento de que es algo que pasó dentro del campo, pero también fuera», afirmó un Toni Kroos que hizo referencia a los otros proyectos que le han llevado a recibir esta distinción. «Un reconocimiento de la fundación en Alemania y de la academia en Madrid. Significa que no he sido solo un jugador, ganando muchos títulos, y por eso es especial», afirmó ante los medios de comunicación en una rueda de prensa celebrada tras recoger el premio.

Kroos, su retirada y regreso al Real Madrid

Toni Kroos también habló sobre el verdadero motivo de su retirada y un posible regreso al Real Madrid como futbolista, algo con lo que se especuló meses después de su retiro y viendo la necesidad del equipo blanco de un centrocampista de sus cualidades.

«No, la verdad que no. Nunca he tenido ese pensamiento porque paré como quería parar», afirmó un Kroos que también volvió a explicar las situaciones que le llevaron a abandonar el futbol a los 34 años y en uno de los mejores momentos de su carrera. «Cerré el libro. Si yo pensase en volver, aunque ya es tarde, siempre pensaba que era imposible terminar mejor. Todo lo que vendría después iba a ser peor», dijo ante los periodistas.

«Ahora tengo otras motivaciones en mi vida y otros proyectos; esa etapa terminó bien para mí y me pude ir feliz, sin la sensación de que algo se podría haber hecho mejor. Estuve feliz y ya», finalizó un Toni Kroos con el que también se ha especulado sobre un posible regreso al Real Madrid en los despachos a corto plazo. De eso no habló la leyenda alemana que volvió a derrochar carisma por el Palacio de Cibeles de Madrid en la gran fiesta del deporte mundial.

«¿Regreso al Madrid? No sé nada»

Hace unos días sí que se pronunció al respecto en el podcast Einfach mal Luppen, que tiene con su hermano, Félix Kroos. «No puedo decir nada al respecto, no quiero decir nada, porque no sé nada», dejó claro el ex del Real Madrid, a lo que su hermano bromeó: «Esa es la respuesta que puedes seguir dando».