Enrique Riquelme: «Vamos a tratar de dar el nombre del entrenador y quién sabe si alguno más»

Enrique Riquelme ha comparecido en el penúltimo día de campaña electoral de cara a los comicios a la presidencia del Real Madrid que se celebrarán el domingo 7 de junio. El aspirante a dirigir el club madridista ha destacado la «valentía» de sus principales colaboradores, Raúl, Hierro, Casillas y Del Bosque, además de señalar que siguen «trabajando para poder dar toda la información posible» antes de que llegue el domingo. También ha hecho un llamamiento a que se vote.
«Lo único que puedo decir es que seguimos trabajando para poder dar toda la información posible de hacia dónde vamos a ir. Tratar de dar nombres. Hacia dónde va a ir el puesto de entrenador y quién sabe si algún nombre más», ha señalado el alicantino, antes de agradecer tanto a las cuatro «leyendas y capitanes» que le acompañan y a los medios por darle difusión a su campaña electoral en estas semanas.
«Quiero dar las gracias a las cuatro leyendas y capitanes por la valentía. Son personas que quieren y buscan lo mejor para el Real Madrid. Quiero agradeceros por ser un altavoz para que nuestro mensaje llegue al socio. Le pido al socio que, vote lo que vote, vaya a votar el próximo domingo. Es un esfuerzo de mucha gente, un proyecto muy ilusionante, como prometimos», ha finalizado.