Enrique Riquelme: «Vamos a tratar de dar el nombre del entrenador y quién sabe si alguno más»

Enrique Riquelme señala que tratará de revelar antes del próximo domingo el nombre de su entrenador si gana las elecciones del Real Madrid

Enrique Riquelme ha comparecido en el penúltimo día de campaña electoral de cara a los comicios a la presidencia del Real Madrid que se celebrarán el domingo 7 de junio. El aspirante a dirigir el club madridista ha destacado la «valentía» de sus principales colaboradores, Raúl, Hierro, Casillas y Del Bosque, además de señalar que siguen «trabajando para poder dar toda la información posible» antes de que llegue el domingo. También ha hecho un llamamiento a que se vote.

«Lo único que puedo decir es que seguimos trabajando para poder dar toda la información posible de hacia dónde vamos a ir. Tratar de dar nombres. Hacia dónde va a ir el puesto de entrenador y quién sabe si algún nombre más», ha señalado el alicantino, antes de agradecer tanto a las cuatro «leyendas y capitanes» que le acompañan y a los medios por darle difusión a su campaña electoral en estas semanas.

«Quiero dar las gracias a las cuatro leyendas y capitanes por la valentía. Son personas que quieren y buscan lo mejor para el Real Madrid. Quiero agradeceros por ser un altavoz para que nuestro mensaje llegue al socio. Le pido al socio que, vote lo que vote, vaya a votar el próximo domingo. Es un esfuerzo de mucha gente, un proyecto muy ilusionante, como prometimos», ha finalizado.