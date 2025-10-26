Cristóbal Soria sufre un ataque de rabia tras ver perder al Barcelona el Clásico

A Cristóbal Soria no le sentó nada bien la victoria del Real Madrid en el Clásico. El ex delegado del Sevilla y actual comentarista de El Chiringuito de Jugones dejó clara su inquina personal hacia el equipo blanco y defendió la actitud mostrada por un Lamine Yamal al que todo el mundo le recriminó sus palabras antes del partido. La reacción de Cristóbal Soria tras un varapalo en el Clásico es imperdible.