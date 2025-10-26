La tangana del final del Clásico dejó muchos jugadores castigados. Aunque la peor parte se la llevó Lunin, que fue expulsado por «salir de su banquillo hacia el banquillo rival en actitud agresiva teniendo que ser c por sus propios compañeros», tal y como recogía el acta de Soto Grado. Además, Militao, Rodrygo, Vinicius, Fermín, Balde y Ferran también fueron amonestados por diferentes enfrentamientos.

A los pocos segundos de que Pedri fuese expulsado por una patada a Aurelién Tchouaméni, se vio cómo ambos cuerpos técnicos se enzarzaron, donde varios jugadores estaban fuera de sí. El brasileño, que ya venía enfadado después de ser sustituido por Xabi Alonso, ya venía de picarse con Lamine cuando ambos estaban en el terreno de juego: «Solo dais pases atrás», dijo el carioca con sarcasmo.

Pero el asunto no quedó ahí. Al terminar el partido, se vio a Yamal fuera de sí retando a varios jugadores del Real Madrid con irse fuera para «seguir la conversación». Una provocación que hizo que Vinicius fuese directo al túnel de vestuario para ir directo a por el delantero, a pesar de que previamente el cuarto árbitro le pido que «No entrase». Tanto a Frenkie de Jong como Raphinha no les gustó la respuesta del brasileño y fueron directos a por él. Varios del equipo de Xabi tuvieron que sujetar a Vini mientras el jugador seguía aceptando el desafío de irse con el a charlar dentro de los vestuarios.

Un momento muy caliente que terminó ahí, ya que, mientras Lamine Yamal se marchaba cabreado, Vinicius se fue con sus compañeros al césped para celebrar una victoria que, más allá de ser un Clásico, supone una rendida de cuentas con el eterno rival. Sin duda, un tema que traerá mucha cola entre ambas aficiones.