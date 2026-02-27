El Benfica retira el abono a cinco socios por comportamientos racistas ante el Real Madrid en Da Luz

El Benfica ha comunicado que suspende y retira el abono de cinco socios identificados durante el partido de ida del playoff de la Champions ante el Real Madrid en Da Luz. El encuentro, marcado por los incidentes que sufrió Vinicius Junior y los insultos que denunció de Prestianni. Según el brasileño, el futbolista argentino le llamó en repetidas veces «mono», algo confirmado por sus compañeros, como Mbappé, que no dudó en gritarle en repetidas ocasiones que era «un puto racista».

Ahora, el club revela que ha identificado a varios aficionados que tuvieron «comportamientos inadecuados» durante el partido. El Benfica, que ha negado la mayor con los hechos denunciados por Vinicius, en este caso sí que reconoce que sus cinco hinchas tuvieron comportamientos «de carácter racistas» y que se les ha abierto «un expediente disciplinario» que puede acabar con su expulsión como socios de la entidad.

El club lisboeta señala ahora que «no tolera ninguna forma de discriminación o racismo» y que actuarán con firmeza para defender los «valores del club, del deporte y la sociedad». Todo, después de recurrir la sanción impuesta a Prestianni de cara al partido del Bernabéu y de que Mourinho defendiera a su jugador en sala de prensa, atacando a Vinicius por provocar a la grada de Da Luz durante la celebración de su gol.

Comunicado del Benfica

El Sport Lisboa e Benfica informa que ha suspendido a cinco socios y cancelado sus respectivos Pases Rojos tras la incoación de un expediente disciplinario que puede dar lugar a la aplicación de la máxima sanción prevista en los Estatutos: la expulsión.

La apertura de este expediente disciplinario resulta de la investigación interna iniciada a raíz del partido entre el Benfica y el Real Madrid, celebrado el 17 de febrero, y de la adopción de comportamientos inadecuados en la grada, de carácter racista, incompatibles con los valores y principios que rigen el Club.

El Sport Lisboa e Benfica reafirma que no tolera ninguna forma de discriminación o racismo y seguirá actuando con firmeza siempre que se trate de comportamientos que atenten contra los valores del Club, del deporte y de la sociedad.