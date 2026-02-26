RAC1 homenajea el golpe de Estado de Tejero mientras celebran el gol del Benfica

RAC1, la emisora de referencia de los seguidores del Barcelona, vivió otra noche aciaga de Champions League y se acordó de Tejero

RAC1, la emisora de referencia de los seguidores del Barcelona, vivió otra noche aciaga de Champions League. Los culés albergaban la esperanza de que el Benfica pudiese eliminar al Real Madrid y por algunos momentos consiguieron soñar con ello tras el gol de inicial de Rafa Silva que celebraron como un título del Barça.

Tan arriba se vinieron en RAC1 con el gol del portugués que empezaron a bromear con el Golpe de Estado del Comandante Antonio Tejero –hoy fallecido– hace 45 años. «Quieto todo el mundo», dijo el narrador de la emisora catalana recordando al personaje más de moda en España en estos momentos.

La alegría para RAC1, sin embargo, apenas duró dos minutos puesto que Tchouaméni igualó la contienda. Posteriormente, Vinicius le dio la vuelta definitivamente al encuentro sellando el triunfo con un gol en la segunda mitad estableciendo el 2-1 definitivo.