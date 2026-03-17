Por qué no juega Kylian Mbappé el partido del Real Madrid ante el Manchester City de Champions

Kylian Mbappé no juega el partido del Real Madrid ante el Manchester City correspondiente a la vuelta de octavos de Champions League. El jugador francés no está en el once inicial de Álvaro Arbeloa para enfrentarse al club inglés en este trascendental encuentro que se disputa en el Etihad. El motivo de la suplencia de Mbappé es por fuerza mayor: está lesionado.

O, para ser más exactos, no está todavía recuperado de su lesión de rodilla. Mbappé si está en el banquillo, entró en la convocatoria, pero Arbeloa ha decidido que empiece en el banquillo. Tampoco estuvo el francés en el encuentro de ida, en el que el Real Madrid ganó por 3-0.

Precisamente esa renta es clave para el conjunto blanco en este duelo ante el Manchester City, de ahí que tampoco se haya querido arriesgar con un Mbappé que no juega desde finales del mes de febrero y que lleva ausente seis partidos seguidos.

Así, Kylian Mbappé no juega este Manchester City – Real Madrid de Champions, correspondiente a la vuelta de octavos, y el motivo es por esa recuperación todavía no completa de su lesión de la rodilla. Mbappé entrenó este lunes, día previo al encuentro, aunque por momentos se tocó la rodilla.

El Real Madrid busca los cuartos de final de la Champions. Para ello tiene que eliminar al Manchester City, al que derrotó por 3-0 en la ida. Si conserva esa renta (o la mejora), el conjunto blanco estará otro año más en cuartos de final, donde se medirá presumiblemente al Bayern de Múnich, ya que los alemanes ganaron por 1-6 a la Atalanta en el encuentro de ida.

Sin Mbappé, que no está en el once, pero sí en el banquillo, Álvaro Arbeloa saca este equipo titular en Mánchester para este encuentro en Champions: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Fede Valverde, Thiago Pitarch, Tchouaméni; Arda Güler, Brahim y Vinicius.