12.651 socios del Real Madrid ya han votado hasta las 13:00 horas: representa un 16,82% de participación

La Junta Electoral del Real Madrid ha informado de que hasta las 13:00 horas de este domingo ya son más de 12.651 socios los que han votado en el pabellón de baloncesto de Valdebebas, es decir, un 16,82% de participación. Hasta las 20:00, estos podrán seguir eligiendo el futuro del club, que pasa por Florentino Pérez o Enrique Riquelme.

Este es el comunicado del Real Madrid: «La Junta Electoral del Real Madrid comunica que, a las 13:00 horas, han votado en las elecciones a Presidente y Junta Directiva del Real Madrid que se están celebrando en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid un total de 12.651 socios. Este dato representa un 16,82% de participación. Las mesas electorales permanecerán abiertas de manera ininterrumpida hasta las 20:00».

El Real Madrid facilitó diversas soluciones a sus socios para llegar a Valdebebas en una jornada electoral muy complicada en cuanto a movilidad por la presencia del Papa León XIV en la capital de España. La opción más recomendada por el club es el servicio de autobuses lanzadera desde tres puntos de salida que estarán habilitados hasta las 19:30, media hora antes del cierre de urnas.