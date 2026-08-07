Así es la convocatoria del Madrid para el amistoso ante el Ferencváros: Diomande baja y Silva debutará

El Real Madrid jugará su segundo partido de la pretemporada ante el Ferencváros. El encuentro se disputará en el Ferencváros Stadion de Budapest, Hungría. El enfrentamiento comenzará este sábado 8 de agosto a las 19:00 horas (18:00 en las Islas Canarias). José Mourinho ya ha preparado la convocatoria, donde no estará presente Yan Diomande, que venía de estar enfermo y aún no ha podido entrenar. Bernardo Silva podrá debutar.

El entrenador tuvo que experimentar para construir el once inicial ante la Fiorentina, pero ahora tiene un abanico de opciones más amplio. Sin embargo, la baja de Thibaut Courtois sigue siendo muy notoria. En portería estarán disponibles Lunin, Sergio Mestre y Javi Navarro.

La defensa no brilló en el empate a dos del primer partido. En esta ocasión, los laterales que estarán presentes serán Trent, Álvaro Carreras y Denzel Dumfries, por lo que no hay novedades. En defensa repiten Joan Martínez, Lamini Fati y Mario Rivas. Además, se suman Antonio Rüdiger y Dean Huijsen.

El centro del campo es noticia por un nombre propio, Bernardo Silva. El portugués acaba de llegar al club y quiere sacar su mejor versión bajo las órdenes de Mourinho. Junto a él estarán Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Arda Güler, Cestero, Lacosta y Alexis Ciria.

La delantera también tiene dos novedades muy importantes. Vinicius Jr. y Brahim Díaz llegaron a Valdebebas este lunes junto al ex del Manchester City, ambos estarán disponibles. Endrick, Carlos Espí y Daniel Yáñez vuelven a aparecer. Yan Diomande no podrá debutar, el marfileño acaba de llegar y venía de estar enfermo.

Esta es la convocatoria del Real Madrid para enfrentarse al Ferencváros

Esta es la lista oficial de convocados por José Mourinho para enfrentarse al conjunto húngaro: Lunin, Sergio Mestre, Javi Navarro, Trent, Álvaro Carreras Denzel Dumfries, Joan Martínez, Lamini Fati, Mario Rivas, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Bernardo Silva, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Arda Güler, Cestero, Lacosta, Alexis Ciria, Vinicius Jr., Brahim Díaz, Endrick, Carlos Espí y Daniel Yáñez.