¡Locura con Mastantuono en Florencia! Así fue su impresionante recibimiento

Franco Mastantuono ha puesto rumbo a la Fiorentina con la idea de curtirse para regresar al Santiago Bernabéu, algo que se esperaba después de que no apareciera en el último entrenamiento. El Real Madrid consiguió cerrar la operación, que se trata de una cesión de un año sin opción de compra. El argentino aún no ha terminado de cumplir con las expectativas, pero los aficionados italianos le han recibido como a una estrella.

La ciudad de Florencia se ha volcado para darle la bienvenida al jugador, que ha tenido que ser acompañado por algunos miembros de la Polizia di Stato para subir a la furgoneta. El atacante no ha podido esconder su sonrisa tras ver el cariño que le han demostrado los seguidores del equipo viola.

.@acffiorentina, Franco Mastantuono è arrivato a Firenze pic.twitter.com/6YdMejcvck — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 6, 2026

El Real Madrid necesitaba dar un paso más en la operación salida, pero el futbolista tenía que dar el visto bueno. En ese sentido, Fabio Grosso fue determinante. El entrenador de la Fiorentina habló con el argentino para dejarle claro que sería una pieza clave en su proyecto.

El conjunto italiano espera sacar la mejor versión de Mastantuono. El club viene de firmar una temporada decepcionante, donde llegaron a rozar el descenso. La cesión del extremo suponía una gran oportunidad, ya que, al contar con la doble nacionalidad, no ocupa plaza de extracomunitario.

Salida necesaria

El Argentino llegó a Valdebebas con las expectativas muy altas sobre su rendimiento, pero no lo ha tenido nada fácil. A sus 18 años, su margen de mejora es enorme, por lo que deberá aprovechar al máximo su nueva experiencia en la Fiorentina.

La posición del extremo derecho es una demarcación que tiene mucha competencia en el Real Madrid. El fichaje de Diomande ya es una realidad y será el candidato principal a la titularidad. Además, otros jugadores como Bernardo Silva, Brahim Díaz o Endrick también pueden adueñarse de la banda. Por lo tanto, Mastantuono se marcha cedido en un momento clave, ya que no hubiera tenido muchos minutos esta temporada.