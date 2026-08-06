Oficial: Diomande ya es nuevo jugador del Real Madrid

Ya es oficial. Yan Diomande es nuevo fichaje del Real Madrid. Después de unas negociaciones frenéticas en Valdebebas, el club blanco ha logrado firmar una de las grandes operaciones de este verano con la llegada del delantero costamarfileño con contrato hasta 2033. Todo un bombazo para unir al equipo de José Mourinho un cañón en la banda derecha que vestirá de blanco en el Santiago Bernabéu.

El fichaje de Diomande llega después de largos meses de scouting en Alemania. En el Mundial se salió con Costa de Marfil y terminó de convencer al Real Madrid para ser el fichaje que necesitaba el equipo para revitalizar el carril diestro ante la baja de Rodrygo y la salida de Mastantuono. A sus 19 años ya se ha ganado un nombre en el panorama mundial del fútbol. Un perfil de jugador veloz, hábil con las dos piernas y un físico de mucha envergadura con su 1,80 de estatura.

Deslumbró el año pasado con el Leganés y el Leipzig no dudó ni un segundo en ficharle el verano pasado a cambio de 20 millones de euros. Una apuesta que le sirvió a Diomande para seguir creciendo y hacer que media Europa, con equipos como PSG y Barcelona, intentase convencerle. Pero la llamada del Real Madrid lo cambió todo y el africano tuvo claro su deseo de jugar en el Bernabéu la próxima temporada.

Y desde que conoció el interés se declaró en rebeldía para que el Leipzig cerrase el acuerdo lo antes posible. No viajó la semana pasada con el equipo germano para jugar un amistoso y los alemanes explicaron que no fue por «enfermedad». Aún así, esta semana el club le obligó a tener que seguir entrenando hasta que viajó a España para firmar su nuevo contrato con el Real Madrid. Una de las operaciones más voluminosas de la historia del club con uno de los delanteros con más potencial del planeta que espera dar un nuevo subidón al ataque blanco.

El comunicado del Real Madrid