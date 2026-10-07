Sitúan a la nueva joya de Inglaterra en el radar del Real Madrid

El Real Madrid sigue sondeando el mercado buscando buenas opciones para reforzarse en el futuro y desde Inglaterra informan que el club blanco estaría siguiendo a Alex Scott. Este joven centrocampista del Bournemouth de 23 años se ha convertido en una de las grandes sensaciones del fútbol inglés y los mejores equipos de la Premier League siguen sus pasos tras hacer su debut oficial con Inglaterra en el partido ante Croacia de la Liga de las Naciones.

Después de un mercado de fichajes que ha servido para apuntalar la defensa y reforzar la delantera con jugadores como Diomandé o Carlos Espí, el Real Madrid sigue peinando el mercado a la búsqueda de un centrocampista que pueda darle sentido al juego del conjunto madridista. En el club blanco no tienen prisa, pero, como es habitual durante la temporada, tienen en el radar a futbolistas por el que en un futuro se pueda hacer una ofensiva. Y si son jóvenes, bonitos y baratos, mejor.

El último nombre en ser relacionado con el Real Madrid es el de Alex Scott, un joven centrocampista de 23 años del Bournemouth que hace unos días debutó de forma oficial con Inglaterra en el partido ante Croacia de la Liga de las Naciones. A pesar de que una lesión sufrida durante el parón le tendrá dos meses de baja, el joven mediocentro se ganó los halagos de Thomas Tuchel por su buen rendimiento en su primera vez con la camiseta de los pross.

El Real Madrid vigila a Alex Scott

TalkSport ha informado que el Real Madrid estaría siguiendo al futbolista que viene desempeñando un buen papel con el Bournemouth, equipo al que dirigió Andoni Iraola en los últimos años antes de marcharse al Liverpool. Nacido en Guernsey el 21 de agosto de 2008, actualmente tiene contrato en vigor con el equipo inglés hasta 2028 y está valorado en 50 millones de euros, según Transfermarkt.

Alex Scott jugó con el Guernsey y el Bristol City antes de que el Bournemouth pagara en verano de 2023 unos 23 millones de euros por el joven futbolista que se ha convertido en un fijo del centro del campo del equipo inglés en la Premier League, donde ha disputado 85 partidos en los que acumula 5 goles y 3 asistencias a sus 23 años. Su buen rendimiento ha despertado el interés de los grandes equipos de la Premier y por ello el Real Madrid le sigue muy de cerca.