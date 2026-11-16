Entradas para el Real Madrid – PSV: cuánto cuestan y cómo comprarlas para ver el partido de la Champions League en el Bernabéu

El Real Madrid se enfrentará al PSV Eindhoven el próximo martes 24 de noviembre en el duelo de la quinta jornada de la fase de Liga de Champions League que se disputará en el Santiago Bernabéu. El club blanco puso el pasado viernes 13 de noviembre a disposición del público en general las entradas para un partido en el que los de Mourinho se juegan seguir en los primeros puestos de la clasificación. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las entradas del Real Madrid-PSV Eindhoven.

La Champions League vuelve al Bernabéu con la disputa del partido que enfrentará el próximo martes 24 de noviembre al Real Madrid contra el PSV Eindhoven. Después de vencer a Inter, Roma, Leipzig y AEK, el equipo de José Mourinho ocupa el segundo puesto en la clasificación con 12 puntos en los cuatro partidos que ha disputado. Ante el cuadro holandés, que marcha en la posición 24, el conjunto blanco buscará el pleno al 15 y confirmarse en posiciones delanteras antes de visitar el Emirates para medirse al Arsenal el próximo miércoles 9 de noviembre.

Cuándo es el Real Madrid – PSV de Champions League

El Real Madrid-PSV Eindhoven de la Champions League se disputará este martes 24 de noviembre a las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu. El Santiago Bernabéu acoge su tercer duelo en la máxima competición europea después de las victorias ante el Inter de Milán, en la jornada inaugural, y ante el Leipzig.

Dónde comprar entradas para ver el Real Madrid – PSV

Las entradas para el Real Madrid – PSV de la jornada 5 de la UEFA Champions League se pueden comprar a través de la web oficial del Real Madrid, con distinción en función de la condición de cada aficionado.

El primer turno corresponde a los socios abonados, que disponen de un 30% de descuento. Su periodo de venta comenzó el pasado viernes 6 de noviembre.

Posteriormente, se habilitaron los accesos para los socios afectados por UEFA, también con un descuento del 30%, desde el martes 10 de noviembre. El día siguiente, el miércoles 11 de noviembre, se habilitó la compra de entradas a los socios no abonados, a las 12:00 h de la mañana.

El grupo de madridistas Platinum/Premium pudo acceder a la venta el pasado jueves 12 de noviembre, mientras que el público general tiene la posibilidad de comprar entradas desde el viernes 13 de noviembre a las 10 h de la mañana, fecha en la que se abrió la ‘ventana’ definitiva.

Precios de las entradas del Real Madrid – PSV de Champions

Las entradas para el Real Madrid – PSV Eindhoven de la Champions League en el Santiago Bernabéu del próximo martes 24 de noviembre cuentan con diferentes precios en función de los asientos asignados.

Los precios oscilan entre los 150 euros en el cuarto anfiteatro de los laterales y los 275 en la tribuna de los mismos, pasando por las diferentes secciones. En el caso de los fondos, los precios oscilan desde los 190 euros en el segundo anfiteatro hasta los 230 en la tribuna norte.

A su vez, el Real Madrid ofrece entradas VIP desde 395 euros, asociadas a las mejores localidades y a una experiencia específica en el Santiago Bernabéu para poder presenciar el partido de la jornada 5 de la fase Liga de Champions entre Real Madrid y PSV Eindhoven.