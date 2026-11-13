El Real Madrid convence a la FIFA: «Salieron encantados»

«Salieron encantados». Así resumen en el Real Madrid la impresión que se llevó la delegación de la FIFA tras recorrer este jueves el Santiago Bernabéu. Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del club, estuvo presente en una visita que permitió a los técnicos examinar de nuevo el estadio que Madrid quiere llevar hasta la final del Mundial 2030. En el club salieron satisfechos con lo que pudieron enseñar y con la reacción que vieron durante el recorrido. La sede sigue pendiente de la decisión de la FIFA.

La presencia de Butragueño dio peso institucional a una jornada de trabajo en la que también participó Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol. La delegación ya conocía el estadio de una inspección anterior y esta segunda visita permitió entrar en detalles que pesan a la hora de adjudicar una final. Desde el funcionamiento del recinto hasta la manera de organizar lo que sucede en la calle antes y después del partido.

Un estadio que ya se puede poner a prueba

El principal argumento del Real Madrid es que la FIFA puede ver cómo funciona el Bernabéu. El césped retráctil, que se almacena bajo el terreno de juego, y la cubierta son las dos piezas más visibles de la reforma. También cuentan las instalaciones de televisión y la capacidad para atender a decenas de operadores en una cita que se retransmitirá en todo el mundo. Son aspectos que los técnicos pueden examinar durante una visita y que el club ya ha tenido ocasión de poner a prueba.

La NFL aporta un precedente. El Bernabéu ya ha acogido un partido de la competición estadounidense, con las exigencias de transformar el recinto para otro deporte y atender a una producción televisiva internacional. Una final de fútbol tiene sus propios requisitos, pero esa experiencia permite al Real Madrid enseñar cómo se organiza una gran cita en el estadio que ofrece para 2030.

El examen sigue en la Castellana

La ubicación del Bernabéu juega en dos sentidos. La red de transporte público y la oferta hotelera de Madrid facilitan la llegada de aficionados y de las delegaciones. Al mismo tiempo, el estadio está integrado en un barrio y el espacio disponible alrededor condiciona el perímetro de seguridad, las zonas de hospitalidad y los lugares en los que la FIFA puede instalar sus servicios. Parte del examen pasa por comprobar cómo encaja todo eso en una jornada de máxima afluencia.

También está la cuestión del aforo. Para una final, la referencia es de 80.000 plazas netas. Lo que cuenta es cuántos asientos pueden utilizarse con la configuración del torneo, una vez reservado el espacio para la prensa y los servicios de la FIFA. Ahí tienen margen los otros dos grandes aspirantes. El Camp Nou proyecta superar los 100.000 espectadores y el futuro estadio Hassan II, en el área de Casablanca, aspira a los 115.000.

La carrera por la final sigue abierta

España, Portugal y Marruecos comparten la organización del Mundial y la sede del último partido sigue siendo una de las decisiones pendientes. El Real Madrid defiende la candidatura de un estadio que puede enseñar en funcionamiento. Marruecos aspira a llevar la final a Casablanca y Barcelona tiene en el aforo de su nuevo Camp Nou uno de sus grandes argumentos.

En el Bernabéu saben lo que supondría volver a albergar una final 48 años después de la que disputaron Italia y la República Federal de Alemania en 1982. De la visita del jueves se quedan con la reacción que trasladan desde dentro del club. Ahora la FIFA tiene que valorar tanto lo que vio en el estadio como la capacidad de Madrid para organizar el partido a su alrededor.