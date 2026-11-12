Güler sigue brillando con Turquía: golazo de falta por toda la escuadra ante Bélgica en la Liga de Naciones

Arda Güler sigue su imparable ascenso y lo ha vuelto a dejar claro en su primer partido del presente parón internacional, en la Liga de Naciones con Turquía. En el partido ante Bélgica, celebrado Izmir, fue el encargado de inaugurar el marcador haciendo un golazo de falta desde unos 25 metros de distancia. Un golpeo seco, por encima de la barrera que acabó en la misma escuadra de la portería de Lammens, puesto que Courtois no está con su selección durante este parón.

El turco sigue demostrando con su selección algo que ya dejó patente en el Mundial, en el que fue lo único salvable de una decepcionante Turquía que cayó a las primeras de cambio, tras perder contra Australia y Paraguay. Tras la cita mundialista, pese a la deriva de su selección, que ha perdido todo lo que ha jugado en Liga de Naciones, donde está en un grupo con Francia, Italia y Bélgica. Pese al gol de Güler, que adelantaba a los otomanos, De Bruyne y De Ketelaere le dieron la vuelta al marcador.

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El futbolista del Real Madrid se ha consolidado como un jugador capital para José Mourinho este curso, donde suma ya seis asistencias y cinco goles en lo que va de temporada. Con Turquía, el madridista es el guía del equipo desde hace mucho tiempo. Ahora, lo vuelve a demostrar. A pesar de que su selección no termina de competirle a las grandes de Europa, Güler sigue respondiendo, dejando patente el talento que guarda en sus botas.

En esta ocasión, fue con un golazo de falta directa con la zurda al más puro estilo Beckham. El futbolista del Real Madrid le quitó las telarañas a la portería. Un gol para enmarcar, en el que volvió a poner en valor el golpeo de balón que tiene en su pie izquierdo y que le coloca como uno de los futbolistas con más proyección del mundo que va haciéndose realidad en un club como el Real Madrid.