El Real Madrid de Florentino Pérez dispara sus ingresos hasta los 1.221 millones

El Real Madrid ha cerrado las mejores cuentas de su historia en ingresos y rentabilidad operativa. El club que preside Florentino Pérez facturó 1.221 millones de euros en la temporada 2025/26, ganó 26,3 millones después de impuestos y elevó su patrimonio neto hasta los 624 millones. La cifra que mejor explica el ejercicio está en el resultado operativo antes de traspasos y amortizaciones. Alcanzó los 243 millones, un 17% más que el año anterior y el registro más alto del club. El Madrid batió ese récord en una temporada en la que el primer equipo masculino acabó segundo en Liga y cayó en cuartos de final de la Champions.

El punto de partida ayuda a entender la dimensión del cambio. En 2018/19, la última temporada anterior a la reforma del Santiago Bernabéu, el Real Madrid ingresó 757 millones. Siete ejercicios después, factura 464 millones más, un crecimiento del 61%. Más del 90% de ese incremento procede de dos partidas. Los ingresos de socios y estadio se han más que duplicado y el marketing ha pasado de 296 a 539 millones. Ahí están las dos grandes apuestas económicas del Madrid de Florentino Pérez.

El Bernabéu empieza a devolver la inversión

La partida de socios y estadio aportó 363 millones de euros, frente a los 175 millones de antes de la obra. El crecimiento también se aprecia al margen de las licencias de asiento personal de las zonas VIP. Excluido ese producto, los ingresos del estadio subieron un 8% en el último ejercicio. Y lo hicieron con los conciertos suspendidos durante toda la temporada.

El estadio ya tiene actividad más allá del calendario del Real Madrid. El Tour del Bernabéu superó los 1,6 millones de visitantes y, junto a las experiencias vinculadas al recinto, generó cerca de 60 millones de euros. La restauración pasó de 10,3 a 13,8 millones en un año y la NFL disputó en la Castellana su primer partido oficial en España. Con 1.408 millones invertidos en la reforma hasta junio, el club presupuesta que la partida de socios y estadio alcance los 420 millones en 2026/27.

La camiseta también tira de las cuentas

El otro motor está en el negocio comercial. El Real Madrid renovó los contratos de Adidas y Emirates, sus dos grandes patrocinadores de la camiseta, y llevó los ingresos de marketing de 506 a 539 millones. El avance del patrocinio compensó un descenso del 20% en las tiendas respecto a un ejercicio en el que las ventas se habían visto impulsadas por los títulos y la llegada de jugadores relevantes. Para 2026/27, el club presupuesta un 22% más de ingresos de patrocinio.

El crecimiento también se refleja en el balance. El patrimonio neto pasó de 598 a 624 millones y el beneficio neto creció un 8%, de 24,3 a 26,3 millones. Al cierre de junio, la deuda neta del club excluida la reforma era de 9 millones, frente a los 12 del año anterior. El proyecto del Bernabéu, por su parte, registraba 1.335 millones de endeudamiento neto.

De Valdebebas a los 100.000 socios

La cantera completa la fotografía. El Juvenil A ganó la Youth League, la Intercontinental y la Copa de Campeones, esta última con un 4-1 al Barcelona en la final. El club cifra en 197 los futbolistas formados en el Real Madrid que compitieron en ligas profesionales durante la temporada. El presupuesto de 2026/27 también refleja el peso de Valdebebas. Atribuye a la cantera masculina 119,2 millones de euros en plusvalías por enajenaciones, más de tres cuartas partes del total previsto.

El Madrid acabó el curso a 146 socios de los 100.000, con 2.548 peñas en 98 países y una Fundación que llegó a más de 400.000 usuarios y beneficiarios directos en 111 países. El siguiente presupuesto sitúa los ingresos del club en 1.250 millones de euros. Cuando arrancó la reforma del Bernabéu, la cifra era de 757 millones. El salto se ha producido en siete ejercicios y tiene sus dos principales explicaciones en el estadio y en el negocio comercial que el Real Madrid ha construido a su alrededor.