Mourinho se rinde a Rafa Nadal: «Siento un orgullo muy grande tenerlo con nosotros»

José Mourinho se mostró encantado con la incorporación de Rafa Nadal a la junta directiva del Real Madrid. El entrenador portugués aprovechó la rueda de prensa posterior a la victoria del conjunto blanco contra el AEK en Atenas para elogiar al extenista español, del que destacó su madridismo y la importancia de contar con una figura de su dimensión dentro del club.

«Chapó al Real Madrid y a Rafa Nadal. Es un gran madridista y para ser de la junta directiva del Real Madrid hay que ser un gran madridista. Como entrenador del Real Madrid siento un orgullo muy grande tener a Rafa con nosotros», aseguró Mourinho, que no escondió su satisfacción por la presencia del ganador de 22 Grand Slams en la entidad madridista.

El portugués también quiso acordarse de los aficionados de otros equipos que sienten una gran admiración por Nadal, una figura que ha trascendido los colores futbolísticos gracias a sus éxitos deportivos. «Espero que aficionados de otros clubes que aman a Rafa no dejen de amarlo», afirmó el entrenador del Real Madrid.