Un cañonazo que vale una remontada: así fue el golazo decisivo de Valverde contra el AEK de Atenas

Fede Valverde volvió y lo hizo por todo lo grande. Después de acabar tocado el Clásico y perderse el partido en Santander, un cañonazo del uruguayo dio al Real Madrid su cuarta victoria en esta Champions League. Otra más con épica fuera de casa, como en Roma.

Cuando todo apuntaba a que los blancos dejarían escapar los primeros dos puntos en la competición, el zapatazo de Valverde desde fuera del área rescató un triunfo heroico en un encuentro que se le puso realmente en contra a los de José Mourinho.

𝑼𝒏 𝒉𝒂𝒍𝒄𝒐́𝒏 𝒃𝒍𝒂𝒏𝒄𝒐 conquistó los cielos de Atenas. 🦅💥 El latigazo de Fede Valverde culmina una remontada más para el Real Madrid en Europa. (2-3) #UCL #LaCasaDelFútbol https://t.co/n9azDAyBQB — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 4, 2026

El gol fue clave para que el Real Madrid mantenga el pleno de victorias en la Champions. Cuatro partidos jugados y cuatro triunfos, dos de ellos con remontadas, la de Roma y esta en Atenas firmada por este tanto de Fede Valverde, que es clave para Mourinho.

Sobre este tanto, Fede Valverde explicó que «hay veces que me lo pienso mucho», en referencia a tirar desde fuera. «Agradezco a los compañeros la confianza que me dan, por ellos tengo ese impulso para pegarle», añadió el jugador uruguayo tras el triunfo en Atenas.

Cuando quedaban tan sólo dos minutos, Valverde hizo de salvador al inventarse un zapatazo desde fuera del área que acabó en un gol que da dos puntos (en ese momento el partido iba en empate) y completa el pleno de triunfos del Real Madrid en lo que va de Champions. 12 de 12.

Este en Atenas es el segundo gol de Fede Valverde en lo que va de temporada, ambos en Champions. Marcó ante el Inter de Milán en el primer partido de la competición europea y ahora lo hace contra el AEK de Atenas.