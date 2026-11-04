Real Madrid
AEK de Atenas – Real Madrid en directo online gratis | Cómo va, alineaciones, estadísticas y dónde ver el streaming de la Champions hoy
Sigue en directo el minuto a minuto del duelo de Champions entre AEK de Atenas y Real Madrid
Florentino Pérez incorpora a Rafa Nadal a la Junta Directiva del Real Madrid
Mourinho prepara la gran revolución
Min. 19 (1-0)
Courtois evita el segundo
De nuevo Gacinovic volvió loca a la defensa merengue y sirvió a Jovic. El serbio se zafó de Camavinga con un control orientado y disparó cruzado. Volvió a intervenir Courtois para evitar el segundo.
Min. 17 (1-0)
Sin claridad en el Real Madrid
No reacciona tras el gol el equipo blanco, que sigue sin encontrar soluciones en tres cuartos. Por el momento, nota la baja de Arda Güler.
Min. 12 (1-0)
¡Goool del AEK! Sorpresa en Grecia
Hay sorpresa momentánea en el Allwyn Arena. Se adelantan los griegos con un golazo de Koita, que sorprendió a Courtois con un disparo pegado al palo derecho.
Min. 10
Vinicius pide falta, Mariani no la concede
Cayó en banda izquierda el futbolista brasileño, pero Mariani no consideró el contacto. El contraataque griego lo frenó Camavinga en falta.
Min. 5
La primera de Courtois
Salió con peligro el AEK tras una pérdida del Real Madrid y Courtois se vio obligado a intervenir con el pie para privar a Gacinovic del primer gol.
Min. 1
¡Empieza el AEK – Real Madrid!
Después del minuto de silencio en memoria del fallecido Jesús de Miguel, Maurizio Mariani hace sonar su silbato e inicia el encuentro entre AEK de Atenas y el Real Madrid. Los blancos, en busca de su cuarto triunfo en Champions y el séptimo consecutivo.
¡Diez minutos para el inicio!
Concentran ambos equipos el final de sus ejercicios de calentamiento para un encuentro que iniciará a las 18:45 horas de la España peninsular.
Los partidos del día en la Champions
Así se presenta el miércoles de Champions League, con un total de nueve encuentros y los duelos entre AEK y Real Madrid y Liverpool y Fenerbahce iniciando la jornada:
- AEK Atenas – Real Madrid (18:45 horas)
- Fenerbahce – Liverpool (18:45 horas)
- Borussia Dortmund – Betis (21:00 horas)
- Lens – Como (21:00 horas)
- Oporto – Nápoles (21:00 horas)
- PSV – Brujas (21:00 horas)
- Leipzig – Manchester City (21:00 horas)
- Slavia Praga – Arsenal (21:00 horas)
- Viking – Sabah (21:00 horas)
Dónde ver por televisión y online el AEK – Real Madrid
El partido de la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League entre AEK Atenas y Real Madrid se podrá ver en España a través del canal Movistar Liga de Campeones. El encuentro no se podrá seguir de forma gratuita en territorio español, pero en Diario Madridista te ofrecemos la mejor información y la última hora sobre la visita del Real Madrid a Atenas.
Cuatro equipos mantienen el pleno en Champions
La derrota del Aston Villa en el Camp Nou ha supuesto que el número de equipos con pleno de victorias en la fase de liga baje a cuatro. El PSG sumó ayer su cuarta victoria, mientras que Real Madrid, Betis y Liverpool tendrán la oportunidad de continuar su racha este miércoles.
Jovic lidera el once del AEK
El ex madridista Luka Jovic se presenta como la gran amenaza del AEK de Atenas en su duelo ante el Real Madrid. Este es el once con el que los locales buscarán sorprender a los blancos: Brignoli, Rota, Moukoudi, Relvas, Pillios; Koita, Karinen, Arriaga, Majer; Gacinovic y Jovic.
Calendario del Real Madrid en la fase de liga
Con su duelo de hoy ante el AEK de Atenas, el Real Madrid alcanza el ecuador del calendario de la fase de liga. Al conjunto blanco le restan cuatro compromisos más en la liguilla. En próximas jornadas, recibe al PSV, visita al Arsenal, se mide en el Bernabéu al LASK y cierra en Stamford Bridge ante el Shakhtar.
Militao, principal novedad en el once del Real Madrid
Eder Militao regresa a la titularidad por primera vez tras su última lesión. José Mourinho apuesta también por Dumfries en el lateral y el trío Vinicius-Diomande-Mbappé. Este es el once del Real Madrid en Atenas: Courtois; Dumfries, Militao, Rüdiger, Cucurella; Camavinga, Bernardo, Bellingham; Diomande, Vinicius y Mbappé.
¡Bienvenidos al AEK de Atenas – Real Madrid!
¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos a la cobertura en directo del partido entre AEK de Atenas y Real Madrid, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions. El conjunto blanco busca ampliar su pleno de victorias en Europa a cuatro y mantener su puesto de privilegio en el Top 8 en su visita a la capital griega.
El Real Madrid busca el pleno de victorias en la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions ante el AEK de Atenas. El conjunto blanco se presenta en la capital griega inmerso en una racha de seis triunfos consecutivos que quiere extender a las ocho antes del segundo parón de selecciones del curso. Lo hará con un once en el que se esperan rotaciones por la falta de descanso que permite un calendario que lleva a los de José Mourinho a disputar sólo tres días después otro duelo a domicilio ante el Valencia. Sigue el partido de Champions entre Real Madrid y AEK de Atenas, en directo, en Diario Madridista.
El equipo de la capital española llega a Atenas con las bajas de Aurelien Tchouaméni y Arda Güler, que descansarán de la carga de minutos que arrastran. En su lugar, Camavinga apunta a titular en la medular y, en el frente de ataque, volverá un Vinicius Junior necesitado de ritmo por su sanción en Liga. También cuentan con opciones de inicio nombres menos habituales como Endrick o Brahim Díaz, así como la presencia en los laterales de Dumfries o Carreras. Pese a las esperadas rotaciones, el Real Madrid está obligado a sumar de tres para lograr el objetivo de terminar la fase de liga en el Top 8 y evitar el cruce de dieciseisavos.
Para ello, deberá superar a un AEK de Atenas que llega a esta cuarta jornada de la liguilla con tres puntos en su casillero. El conjunto ateniense, que viene de caer goleado ante el Manchester City (5-1) en la última fecha, ha sumado el único triunfo ante los suyos frente al LASK. La visita al Allwyn Arena se presenta como la más sencilla, a priori, para los intereses merengues. En el cuadro local espera un viejo conocido como Luka Jovic, referente goleador del AEK. En OKDIARIO y Diario Madridista te contamos todo lo que suceda, en directo, en el partido de la fase de liga de la Champions que mide al Real Madrid con el AEK de Atenas.
Min. 22 (1-0)
Remata arriba Mbappé
Gran jugada individual de Diomande, que sirvió atrás para un Mbappé que remató muy por encima del larguero.