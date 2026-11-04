AEK de Atenas – Real Madrid en directo online gratis | Cómo va, alineaciones, estadísticas y dónde ver el streaming de la Champions hoy

El Real Madrid busca el pleno de victorias en la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions ante el AEK de Atenas. El conjunto blanco se presenta en la capital griega inmerso en una racha de seis triunfos consecutivos que quiere extender a las ocho antes del segundo parón de selecciones del curso. Lo hará con un once en el que se esperan rotaciones por la falta de descanso que permite un calendario que lleva a los de José Mourinho a disputar sólo tres días después otro duelo a domicilio ante el Valencia. Sigue el partido de Champions entre Real Madrid y AEK de Atenas, en directo, en Diario Madridista.

El equipo de la capital española llega a Atenas con las bajas de Aurelien Tchouaméni y Arda Güler, que descansarán de la carga de minutos que arrastran. En su lugar, Camavinga apunta a titular en la medular y, en el frente de ataque, volverá un Vinicius Junior necesitado de ritmo por su sanción en Liga. También cuentan con opciones de inicio nombres menos habituales como Endrick o Brahim Díaz, así como la presencia en los laterales de Dumfries o Carreras. Pese a las esperadas rotaciones, el Real Madrid está obligado a sumar de tres para lograr el objetivo de terminar la fase de liga en el Top 8 y evitar el cruce de dieciseisavos.

Para ello, deberá superar a un AEK de Atenas que llega a esta cuarta jornada de la liguilla con tres puntos en su casillero. El conjunto ateniense, que viene de caer goleado ante el Manchester City (5-1) en la última fecha, ha sumado el único triunfo ante los suyos frente al LASK. La visita al Allwyn Arena se presenta como la más sencilla, a priori, para los intereses merengues. En el cuadro local espera un viejo conocido como Luka Jovic, referente goleador del AEK. En OKDIARIO y Diario Madridista te contamos todo lo que suceda, en directo, en el partido de la fase de liga de la Champions que mide al Real Madrid con el AEK de Atenas.