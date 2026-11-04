Florentino Pérez incorpora a Rafa Nadal a la Junta Directiva del Real Madrid

Rafael Nadal está a un paso de convertirse en nuevo miembro de la Junta Directiva del Real Madrid. El órgano de gobierno del club, reunido este miércoles 4 de noviembre, ha acordado someter a la Asamblea General de Socios Compromisarios la ratificación de su nombramiento. El extenista, socio de honor y titular del carné número 67.778, incorporará su experiencia a la gestión de la entidad si recibe el respaldo de los representantes en la Asamblea Extraordinaria del próximo 21 de noviembre.

El anuncio abre una nueva etapa en la relación de Nadal con el Real Madrid. Su incorporación está pendiente de esa votación, que figura como único punto del orden del día de la sesión extraordinaria. La propuesta llega con el respaldo unánime de la Junta Directiva.

El club ha subrayado que contar con una figura de su dimensión deportiva y humana constituye un «enorme orgullo». El objetivo es que contribuya desde esta responsabilidad al presente y al futuro de la institución.

Un palmarés y unos valores

El Real Madrid ha acompañado el anuncio con un reconocimiento a la trayectoria del extenista. Nadal cerró su carrera con 92 títulos individuales, entre ellos 22 Grand Slam, además de dos oros olímpicos, cinco Copas Davis con España y el número uno del ranking mundial.

La entidad también ha puesto el acento en lo que representa más allá de sus victorias. Su capacidad de sacrificio, su competitividad, su humildad y el respeto a los rivales forman parte de los valores que el club identifica con su propia historia. A ellos añade su espíritu de superación y su compromiso solidario.

Los socios tendrán la última palabra

La ratificación se votará en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid, donde los socios representantes podrán participar de manera presencial y telemática.

Antes se celebrará la Asamblea Ordinaria, convocada a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda, si fuera necesario. En ella se examinarán las cuentas del ejercicio 2025/2026, el presupuesto de la temporada 2026/2027 y las cuotas sociales del próximo curso.

Después llegará el turno de Nadal. La Junta ya ha dado su respaldo. El siguiente paso corresponde a los socios compromisarios, que decidirán su incorporación al órgano de gobierno del Real Madrid.