La alineación del Real Madrid contra el PSV tendrá el regreso de Vinicius a la titularidad, tal y como anticipó José Mourinho, y a un cambio de posición de Arda Güler. El turco jugaría en el centro del campo junto a Tchouaméni, con Diomande desplazado a la derecha y el brasileño en la izquierda. Valverde volvería al lateral derecho después de descansar contra el Celta, mientras Bellingham se mantendría por detrás de Mbappé. Bernardo Silva tendría descanso en este compromiso de Champions.

En la portería estará Courtois, con Valverde, Huijsen, Konaté y Cucurella por delante. El uruguayo apunta a recuperar el lateral derecho tras el descanso del último encuentro de Liga. Su presencia aportaría recorrido para acompañar a Diomande y capacidad para corregir cuando el equipo pierda el balón. En el centro de la defensa, Huijsen y Konaté formarían pareja, con Cucurella en el costado izquierdo. El español tendría que coordinar sus incorporaciones con Vinicius y ofrecerle un apoyo para superar la presión del PSV.

En el centro del campo, Tchouaméni regresaría al eje y Güler retrasaría su posición. El francés asumiría las labores de contención y protección de los centrales, mientras el turco tendría más responsabilidad en la elaboración. Desde esa zona podría recibir antes el balón, participar en la salida y buscar a los atacantes entre líneas. La elección permitiría dar descanso a Bernardo Silva, uno de los futbolistas encargados de ordenar el juego del Real Madrid. Bellingham aparecería por delante para conectar la medular con Mbappé.

En ataque, Diomande partiría desde la derecha y Vinicius ocuparía la izquierda, con Mbappé como referencia ofensiva. Mourinho encontraría así sitio para los dos extremos, manteniendo también a Güler en el equipo. El marfileño aportaría profundidad por su nuevo costado y el brasileño recuperaría una oportunidad desde el inicio después de empezar en el banquillo contra el Celta. Arriba, Mbappé contaría con el apoyo de Bellingham y con dos jugadores capaces de buscarle desde las bandas.

La titularidad de Vinicius es una de las decisiones que Mourinho ya ha adelantado. El brasileño dispondría de minutos desde el comienzo para recuperar protagonismo, dentro de un ataque en el que la competencia exige aprovechar cada oportunidad. Su entrada también modificaría el reparto de tareas de Diomande y Güler, con el equilibrio entre las líneas como una de las exigencias del encuentro.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid contra el PSV: Courtois; Valverde, Huijsen, Konaté, Cucurella; Tchouaméni, Arda Güler; Diomande, Bellingham, Vinicius; y Mbappé.