Rafa Nadal ha demostrado este domingo que no sólo está volcado con el fútbol del Real Madrid, sino también con su baloncesto. En su primera oportunidad de apoyar al equipo blanco desde su nombramiento como integrante de la Junta Directiva, el legendario tenista ha acudido al Palacio para apoyar a los de Pedro Martínez a la izquierda del presidente, Florentino Pérez. A su derecha, Lolo Sainz, mítico entrenador madridista, que recibió un homenaje en el descanso del partido de Liga Endesa contra el Joventut de Badalona.