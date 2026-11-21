El Real Madrid ha recibido el respaldo masivo de sus socios representantes para afrontar el futuro económico de la entidad. La Asamblea General Ordinaria celebrada este sábado ha aprobado el presupuesto consolidado de ingresos y gastos y el proyecto de actividades para la temporada 2026/27, además de las cuotas sociales correspondientes al ejercicio 2027/28. La votación del presupuesto se ha saldado con 1.705 votos a favor, cinco votos en contra y 12 abstenciones, mientras que la propuesta de cuotas sociales ha recibido 1.659 votos a favor, 36 votos en contra y 26 abstenciones. Dos decisiones con las que Florentino Pérez obtiene el apoyo de los compromisarios para continuar desarrollando el proyecto deportivo e institucional del club.

El Real Madrid ha presentado un presupuesto de 1.250,2 millones de euros para la temporada 2026/27, una cifra que supone un incremento de aproximadamente 29 millones respecto al ejercicio anterior. El club mantiene así su apuesta por el crecimiento económico, con el Santiago Bernabéu como uno de los grandes protagonistas de las previsiones de ingresos y con el objetivo de reforzar su capacidad para competir con los principales clubes europeos.

El Bernabéu dispara las previsiones

Una de las grandes novedades del presupuesto está en la explotación del estadio. El Real Madrid prevé ingresar 420,1 millones de euros por socios y estadio, frente a los 363,2 millones registrados durante la temporada 2025/26. Esto representa un incremento cercano a los 57 millones de euros, impulsado por el desarrollo de nuevas líneas de negocio vinculadas al Santiago Bernabéu.

La entidad también contempla unos ingresos de 534,6 millones de euros por marketing y otros 175,1 millones por retransmisiones. Estas previsiones reflejan el peso que han adquirido la actividad comercial y los negocios del estadio dentro de la economía madridista, una estrategia que permite al club disponer de fuentes de financiación cada vez más diversificadas.

El presupuesto incluye igualmente un aumento del gasto de personal, previsto en torno a los 617 millones de euros, dentro de una planificación que busca mantener el equilibrio entre la inversión deportiva y la sostenibilidad económica. El club prevé cerrar el ejercicio con beneficios, prolongando una trayectoria de resultados positivos que se mantiene desde el año 2000.

Aprobadas las cuotas sociales para 2027/28

La Asamblea también ha dado luz verde a las cuotas sociales para la temporada 2027/28, que se extenderá desde el 1 de julio de 2027 hasta el 30 de junio de 2028. La propuesta establece una cuota general para socios adultos de 156,79 euros más el IVA correspondiente, mientras que los socios de entre 11 y 14 años deberán abonar una base de 53,66 euros.

La cuota reducida queda fijada en 78,33 euros más IVA. Por su parte, los menores de 11 años y los socios que acrediten 50 años de antigüedad continuarán exentos del pago de la cuota social. Estas cantidades corresponden exclusivamente a la condición de socio y no deben confundirse con los precios de los abonos del estadio.

Con la aprobación de ambos puntos, Florentino Pérez recibe el respaldo de los socios para continuar desarrollando el modelo económico del Real Madrid. Un proyecto que contempla superar nuevamente los 1.200 millones de ingresos, ampliar la rentabilidad del Bernabéu y mantener la fortaleza financiera que ha caracterizado a la entidad durante los últimos años.