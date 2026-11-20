El Real Madrid – Celta de Vigo será arbitrado por el cántabro Adrián Cordero Vega, un colegiado de 42 años, en Primera División desde 2024 (aunque ya estuvo otra etapa de 2018 a 2022) y que dirigirá un encuentro del equipo blanco por primera vez en 15 meses. En el VAR de este encuentro, que se jugará en el Santiago Bernabéu este sábado a partir de las 21:00 (hora peninsular española), estará José Antonio López Toca.

El CTA elige para este encuentro, de la decimotercera jornada de Liga, a dos árbitros cántabros. Tanto Cordero Vega como López Toca son de Cantabria y serán los responsables del arbitraje de este Real Madrid – Celta de Vigo.

El árbitro principal, Cordero Vega, llevaba sin arbitrar al Real Madrid desde la primera jornada de la liga pasada. Fue entonces un Real Madrid – Osasuna (1-0) del 19 de agosto de 2025. Desde esa fecha, Cordero Vega no pitaba al Real Madrid, al que ha dirigido en un total de seis encuentros, cinco de Liga (con tres victorias, un empate y una derrota) y uno de Copa del Rey ante el Alcoyano en 2021.

En lo que va de Liga, Cordero Vega sólo ha pitado cuatro partidos, pese a que ya vamos por la decimotercera jornada. Desde la primera (en la que dirigió el Atlético de Madrid – Málaga) a la octava no fue árbitro de ningún encuentro. El último fue la goleada del Barcelona al Alavés en el Camp Nou.

En el VAR estará José Antonio López Toca, un árbitro también cántabro habitual en las últimas temporadas en Segunda División (nunca llegó a Primera) y que se retiró en el pasado verano, pasando a ser colegiado exclusivo de VAR.