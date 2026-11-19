Las elecciones a la presidencia de la FIFA van mucho más allá de elegir al próximo dirigente del fútbol mundial. También pueden tener consecuencias para España y, especialmente, para el Real Madrid. El próximo 18 de marzo de 2027, las 211 federaciones que integran el organismo están llamadas a elegir presidente en Rabat, Marruecos. Gianni Infantino busca prolongar su mandato frente a las candidaturas del francés Philippe Diallo y el japonés Kohzo Tashima. Una batalla institucional que coincide con otra de enorme importancia: la elección de la sede de la final del Mundial 2030, con el Santiago Bernabéu y el futuro estadio Hassan II de Casablanca como grandes aspirantes.

La presidencia de Infantino atraviesa un periodo de contestación institucional después de diez años al frente de la FIFA. El proyecto FIFA Forward Enterprise, con el que pretendía abrir a inversores privados una parte del negocio comercial de sus competiciones, provocó el rechazo de diferentes organismos del fútbol internacional y terminó siendo retirado. La UEFA, encabezada por Aleksander Ceferin, ha impulsado una alternativa a su continuidad. Y España sigue con atención este enfrentamiento porque el resultado puede modificar las relaciones de poder dentro de la organización que tendrá la última palabra sobre la final del Mundial 2030.

Infantino, el presidente cuestionado

Gianni Infantino llegó a la presidencia de la FIFA en 2016, después de la salida de Joseph Blatter. Desde entonces ha construido una extensa red de relaciones internacionales, impulsado la ampliación del Mundial a 48 selecciones y reformado el Mundial de Clubes. También ha promovido programas de desarrollo económico para las federaciones, una de las principales herramientas de su política institucional.

Sin embargo, su gestión ha provocado enfrentamientos con el fútbol europeo. El intento de introducir capital privado en la explotación comercial de los torneos de la FIFA abrió una crisis con la UEFA y otras organizaciones, que cuestionaron tanto el contenido del proyecto como su procedimiento de aprobación. La retirada de la iniciativa no acabó con las discrepancias y la UEFA ha explorado vías legales para examinar la gestión del organismo.

Diallo, la alternativa de Europa

Philippe Diallo es el candidato respaldado por la UEFA. Presidente de la Federación Francesa de Fútbol desde 2023 y miembro del Comité Ejecutivo del organismo europeo, cuenta con una amplia experiencia en la gestión del fútbol profesional. Su candidatura recibió el respaldo unánime de las 55 federaciones europeas, un movimiento con el que el continente pretende impulsar un cambio en la dirección de la FIFA.

Diallo representa una propuesta centrada en reforzar la gobernanza, recuperar el diálogo institucional y revisar las relaciones entre la FIFA, las confederaciones y los clubes. Su principal desafío consiste en trasladar ese respaldo europeo a otras regiones del mundo, donde Infantino mantiene alianzas importantes. La candidatura francesa introduce, en cualquier caso, una alternativa organizada a la continuidad del actual presidente.

Tashima, la alternativa japonesa

El tercer nombre comunicado oficialmente por la FIFA es Kohzo Tashima, expresidente de la Federación Japonesa de Fútbol y miembro del Consejo de la FIFA desde 2015. Antiguo internacional japonés, dirigió el fútbol de su país entre 2016 y 2024 y ha desarrollado buena parte de su carrera en organismos deportivos internacionales.

Tashima ha situado la transparencia, la ética y la mejora de la gestión institucional entre sus principales propuestas. Su candidatura añade otra voz al debate sobre el futuro de la FIFA y abre la posibilidad de establecer acuerdos entre diferentes aspirantes, aunque no existe un pacto electoral confirmado con Diallo.

El Bernabéu también se juega mucho

Para España, el interés de estas elecciones tiene una dimensión especial. El Santiago Bernabéu aspira a albergar la final del Mundial 2030, que organizarán conjuntamente España, Portugal y Marruecos. Su principal competidor es el futuro estadio Hassan II de Casablanca, un proyecto con el que Marruecos pretende llevar el partido más importante del torneo a territorio africano.

La controversia aumentó en agosto, cuando el periódico británico The Times publicó que Infantino habría ofrecido a Marruecos la final del Mundial a cambio de respaldo político para su continuidad en la presidencia. La FIFA desmintió expresamente esa información, negó que existiera cualquier promesa sobre la sede y aseguró que la decisión se adoptaría más adelante.

La candidatura de Diallo introduce un nuevo factor en esta disputa. El respaldo de la UEFA al dirigente francés puede reforzar la capacidad de interlocución del fútbol europeo dentro de la FIFA, algo que podría resultar relevante para las aspiraciones españolas. Sin embargo, no existe ningún compromiso público de Diallo para adjudicar la final al Bernabéu, ni garantías de que un cambio de presidente vaya a determinar la elección, aunque todas las partes que sería más sencillo.

La decisión dependerá de los criterios organizativos, técnicos, comerciales e institucionales que establezca la FIFA. El Bernabéu cuenta con la ventaja de ser un estadio ya remodelado y operativo, mientras que Marruecos defiende un proyecto de gran capacidad que todavía debe completarse.

Unas elecciones con mucho más en juego

Antes de llegar a las urnas, las candidaturas deberán superar el examen de la comisión electoral de la FIFA. Los aspirantes admitidos se comunicarán a las federaciones antes del 18 de febrero de 2027. Además, el ex futbolista suizo Ramón Vega también había anunciado su intención de concurrir, aunque no figura entre los tres nombres incluidos en la comunicación oficial facilitada por la FIFA.

El Congreso de Rabat decidirá quién dirige el fútbol mundial durante los próximos años. Para España, el resultado tendrá interés por el rumbo institucional de la FIFA y por las relaciones que puedan establecerse antes de resolver la sede de la final de 2030. El Real Madrid no participa en estas elecciones, pero el futuro del Bernabéu como escenario de una final mundialista también está pendiente de las decisiones que se tomen en los despachos de la FIFA.