Nico Paz está en boca de todo el mundo después de sus dos golazos ante Costa Rica con Argentina y su espectacular inicio de temporada con el Como de Cesc Fábregas. El jugador formado en el Real Madrid, al que el club blanco podría recomprar este verano por 80 millones (20 más de lo que recibió en verano del equipo italiano), tuvo un encuentro con la madre de Messi en la despedida del ’10’ que ha contado su tío en una entrevista en Argentina.

Nico Paz es a día de hoy uno de los futbolistas más en forma del mundo después de un inicio de temporada brillante con el Como de Cesc Fábregas. En el inicio de su tercera temporada en Italia, después de que su club pagara 60 millones por él, ha anotado seis goles y ocho asistencias en los 14 partidos que ha disputado en estos primeros meses de competición. Además, cuatro de estos duelos, en los que ha marcado tres tantos y ha dado cinco pases de gol, han sido en el mejor escenario posible: la Champions League.

Además, en Argentina se ha ganado la condición de ser el heredero de la ’10’ de Messi por la posición que ocupa en el campo y por las buenas sensaciones que ha dejado en sus primeros partidos con la albiceleste. Su mejor encuentro tuvo lugar el martes, cuando anotó dos golazos en la goleada de Argentina contra Costa Rica en Córdoba. A pesar de que aún lleva el número ’18’ por respeto, del Estadio Mario Alberto Kempes salió con un cambio de dorsal.

Nico Paz, el heredero de Messi

Fabián Paz, tío de Nico Paz, ha contado en Radio La Red una curiosa anécdota con la madre de Messi, Celia María Cuccittini, que se produjo en el túnel de vestuarios del Monumental después de que Messi disputara sus últimos minutos con Argentina y se despidiera del público con un emotivo mensaje.

«En la despedida de Messi, él salió del vestuario y estaba la mamá de Messi llorando. Él la va a saludar, porque la conocía, y la madre le agarra la mano y le dice: ‘Vos sos el sucesor de mi hijo’», contó el tío del futbolista al que el Real Madrid puede recomprar este verano por 80 millones.

Su tío también dejó claro el sentir de un Nico Paz que tendrá que tomar este verano la decisión de si quiere volver al Real Madrid, algo que parece que en el Bernabéu empiezan a tener claro. «Él no tiene en la cabeza ser el sucesor de nadie. Para Nico, lo máximo fue conocer a Messi y jugar con él. Como que aún no se lo cree. Además, al no vivir en Argentina, no tiene tanta presión como otros jugadores. Aquí el fútbol se vive de otra manera, con otra pasión y otra locura, entonces él se sorprende mucho todavía», contó.