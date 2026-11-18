Tener a algunos de los mejores futbolistas del mundo cuesta mucho dinero. Florentino Pérez lo sabe perfectamente y, por eso, una de sus grandes obsesiones durante sus años al frente del Real Madrid ha sido incrementar los ingresos de la entidad para poder afrontar el coste de sus plantillas deportivas sin comprometer la estabilidad económica del club. El último informe económico del conjunto madridista refleja que, pese a contar con estrellas de la dimensión de Kylian Mbappé, Jude Bellingham o Vinicius, el Real Madrid solamente destinó el 46% de sus ingresos de explotación a gastos de personal durante la temporada 2025-2026.

El club blanco cerró el último ejercicio con un gasto de personal de 561,9 millones de euros. Esta cifra incluye tanto al personal deportivo como al no deportivo de la entidad, por lo que no debe interpretarse exclusivamente como el coste salarial de la primera plantilla de fútbol. Sin embargo, permite obtener una imagen bastante precisa de la capacidad económica del Real Madrid para sostener su estructura.

La ratio entre los gastos de personal y los ingresos de explotación es uno de los indicadores que utiliza el club para medir su eficiencia económica. El Real Madrid considera que situarse por debajo del 50% constituye un umbral de excelencia, mientras que establece el 70% como un valor máximo de referencia utilizado por diferentes organismos deportivos.

Más dinero para competir

El 46% registrado durante el último ejercicio supone un incremento de tres puntos respecto a la temporada anterior, cuando el Real Madrid consiguió situar esta ratio en el 43%, el mejor registro de la entidad desde el año 2000. El aumento responde a que el gasto destinado a reforzar las plantillas deportivas ha crecido por encima de los ingresos.

No obstante, el club blanco continúa manteniéndose por debajo del umbral del 50%. Una circunstancia especialmente relevante en un escenario futbolístico en el que los salarios de las grandes estrellas han aumentado considerablemente y en el que competir por los mejores jugadores del mundo exige disponer de una importante capacidad económica.

Para la presente temporada, el Real Madrid ha presupuestado un gasto de personal de 617 millones de euros, lo que supone un incremento de 55,1 millones respecto al último ejercicio. Teniendo en cuenta que la previsión de ingresos de explotación asciende a 1.250 millones, la ratio presupuestada se situaría alrededor del 49,4%.

Es decir, el Real Madrid espera incrementar considerablemente su gasto de personal sin superar el umbral del 50%. El margen se estrecha respecto a los dos ejercicios anteriores, aunque la previsión del club continúa dentro de los parámetros que considera adecuados para mantener su eficiencia económica.

Crecer para tener a los mejores

La clave del modelo económico del Real Madrid no pasa necesariamente por gastar menos, sino por ingresar más. El crecimiento de los recursos derivados de la explotación comercial de la marca y del Santiago Bernabéu permite al club incrementar el dinero que destina a sus plantillas deportivas.

Desde la temporada 2018-2019, el Real Madrid ha aumentado en 166 millones de euros el gasto en sus plantillas, lo que representa un crecimiento del 37%. Este incremento ha sido posible en buena medida gracias a los recursos adicionales que generan los diferentes negocios desarrollados por la entidad.

Todo ello se produce en un club que pertenece a sus socios y que necesita generar los recursos necesarios para competir con entidades respaldadas por grandes fortunas. El Real Madrid no cuenta con un propietario dispuesto a realizar aportaciones de capital para financiar sus plantillas y, por lo tanto, su capacidad deportiva está directamente relacionada con la fortaleza de su negocio. El secreto del Real Madrid para tener a los mejores no está únicamente en cuánto paga, sino en todo lo que es capaz de ingresar.