JJ Gabriel ya conoce Valdebebas. La joven promesa inglesa, que está a punto de convertirse en nuevo jugador del Real Madrid, visitó este miércoles por la mañana las instalaciones de la Ciudad Real Madrid. El futbolista de 16 años pudo conocer de primera mano la que será su nueva casa y quedó encantado con todo lo que vio. No participó en ningún entrenamiento, puesto que todavía no pertenece oficialmente al conjunto blanco, pero sí tuvo la oportunidad de descubrir una de las mejores ciudades deportivas del mundo.

La visita supone un paso más en una operación que el Real Madrid tiene muy avanzada desde hace semanas. JJ Gabriel anunció este martes su despedida del Manchester United después de seis años en la cantera del conjunto inglés, dejando el camino despejado para su llegada a la capital de España. El futbolista ya había estado en Madrid durante los últimos días, pero este miércoles pudo conocer personalmente las instalaciones en las que desarrollará su carrera. La impresión fue muy positiva y el jugador terminó encantado con las condiciones que ofrece Valdebebas.

Un fichaje que está a punto

El Real Madrid lleva tiempo trabajando en la incorporación de una de las grandes promesas del fútbol europeo. Juni Calafat ha sido una figura importante en la operación, mientras que la llegada de Ali Barat, fundador de Epic Sports, como nuevo representante del futbolista ha resultado fundamental para encauzar los últimos detalles. El club blanco conoce también la complejidad del entorno familiar de JJ Gabriel, especialmente la importante influencia de su padre, una circunstancia que genera cierta preocupación, pero que la entidad está dispuesta a asumir por el enorme potencial del jugador.

La intención es que JJ Gabriel pueda incorporarse oficialmente en enero de 2027, una vez completados los trámites necesarios para su inscripción. Hasta entonces, el Real Madrid continúa trabajando para cerrar definitivamente una operación que considera estratégica para el futuro del club. El futbolista ya se ha despedido del Manchester United y ahora también conoce Valdebebas. Su fichaje está cada vez más cerca y su primera impresión de la Ciudad Real Madrid no ha podido ser mejor.